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Wohnungen in Gemeinde Ulcinj, Montenegro

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Ulcinj
90
95 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Studio 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Entdecken Sie eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein funktionales Studio-Apartment im Herzen v…
$51,837
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/6
Studio in einem Komplex auf der ersten Linie des Meeres.Das Studio im Porta Rai-Komplex ist …
$244,662
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Wohnung 2 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/6
1 Schlafzimmer Wohnung in einem Komplex auf der ersten Linie.Die 1-Zimmer-Wohnung im Porta R…
$414,310
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Stockwerk 5/6
Penthouse im Komplex auf der ersten Linie.Das Penthouse im Porta Rai-Komplex ist eine Gelege…
$903,635
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Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Fläche 61 m²
Dieser prächtige Komplex befindet sich in Ulcinj, südlich von Montenegro, an der ersten Lini…
$357,760
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Montenegro Properties
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Wohnung 3 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 3/6
Wohnung mit 2 Schlafzimmern in einem Komplex auf der ersten Linie.Die 2-Zimmer-Wohnung im Po…
$646,278
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Wohnung 3 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 153 m²
Das Porta Rai Beachfront Hotel & Residences ist eine groß angelegte Wohn-Hotel-Entwicklung d…
$902,909
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
Diese moderne 51 m2 Wohnung, in der letzten Phase des Baus, bietet eine einzigartige Gelegen…
$133,702
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Wohnung in , Montenegro
Wohnung
, Montenegro
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Das Porta Rai Beachfront Hotel & Residences ist ein 5-Sterne-Hotel-Entwicklung auf Velika Pl…
$209,871
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Wohnung 9 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 9 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 9
Fläche 234 m²
Zum Verkauf zweistöckiges Haus in der Siedlung Doni Stoy in der Nähe der Stadt Ulcinj. Die F…
$436,175
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Wohnung 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause oder Investitionsmöglichkeit in der renommierten Liman Olive…
$136,464
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Derana 18 Gjerana 18, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Derana 18 Gjerana 18, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Einziehen bereit und mietbereit. Ein helles, voll möbliertes Einzimmer in einem neuen Gebäud…
$139,050
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in , Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Neue Wohnung von 43 m2 in einem neuen modernen Haus. Eine tolle Option zum Entspannen am Mee…
$115,999
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Wohnung 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, eine moderne Ein-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Ulcinj zu ka…
$105,911
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/2
Ein-Zimmer-Wohnung von 49,2 m2 im Erdgeschoss einer neuen modernen Gebäude in Pinješ, Ulcinj…
$125,065
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 87 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$516,674
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Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Premium class apartments and residences are offered for sale as part of a new complex locate…
Preis auf Anfrage
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Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in , Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Wohnung von 40 m2 in Ulcinj, befindet sich im 1. Stock eines neuen modernen Hauses. Das Layo…
$110,457
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Studio 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Studio 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Das Porta Rai Beachfront Hotel & Residences ist eine Premium-Entwicklung am Meer, die von Ka…
$200,321
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Oliva Park befindet sich in der ruhigen Liman Nachbarschaft von Ulcinj, ist ein Premium-Wohn…
$178,681
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$408,452
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Wohnung 2 Schlafzimmer in , Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 4/4
Die Wohnung hat eine Fläche von 72 m2, befindet sich im 4. Stock (letzte) eines Gebäudes mit…
$165,360
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 69 m²
Wir präsentieren zum Verkauf eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 69 Quadratmetern,…
$155,460
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Monteonline
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 95 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$584,168
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Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Fläche 39 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Tolle Geschäftsinvestitionen! Entfernung zum Meer 70 m In…
$239,718
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Derana 2 Gjerana 2, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Derana 2 Gjerana 2, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
Moderne Wohnung von 45 m2 in einem neuen Haus gebaut 2021. Es befindet sich im 3. Stock eine…
$105,994
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Wohnung 5 Schlafzimmer in , Montenegro
Wohnung 5 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Stockwerk 4/5
Eine 105 m2 große Penthouse-Wohnung in einem neuen Wohnhaus in Đeranje Djerane. Struktur: Wo…
$227,903
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 71 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$422,416
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Wohnung 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Eine helle und attraktive Wohnung mit einem Schlafzimmer von 46 m2 steht zum Verkauf im Zent…
$110,525
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Diese modern gestaltete Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines neuen Gebäudes bietet 73,14…
$132,539
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Ulcinj

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Gemeinde Ulcinj, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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