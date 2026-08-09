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Stadthäuser in Tivat, Montenegro

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19 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
VERFÜGBAR: Reihenhäuser: 141 m2 (2 Schlafzimmer) + 64 m2 Hof + 13 m2 Pool - 964.000 €; 136 m…
$705,099
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
ChatGPT said: Townhouses in Tivat — Donja Lastva Modern townhouses in one of the most pres…
$753,938
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 357 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$349,106
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Reihenhaus 3 zimmer in Tivat, Montenegro
Reihenhaus 3 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Verkauf: Moderne mediterrane-Style-StadthäuserPerfekt für Leben und Investitionen!2 Etagen, …
$394,567
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
LAGEDas Stadthaus befindet sich im Zentrum von Tivat, nur 100 m vom Meer und Strand entfernt…
$347,543
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Reihenhaus in 28, Montenegro
Reihenhaus
28, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Stilvolle Stadthäuser zum Verkauf in einem der attraktivsten Stadtteile von Tivat – Donja La…
$758,118
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Reihenhaus 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Reihenhaus 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 154 m²
Etagenzahl 3
Prodiutsya novaye taunhousы in gilome complexe premium-classa Lassia Park, TivatID-358📍 Ort:…
$718,761
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Fläche 80 m²
Montenegro. REALESTATE. Glück🌏🇲🇪Premium Wohnkomplex, einzigartig in seiner Lage, Komfort und…
$317,925
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
$830,018
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 236 m²
Etagenzahl 3
$660,119
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 352 m²
Etagenzahl 3
$1,18M
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 193 m²
Warenbezeichnung Tivat Riviera, Kavach Bezirk. Neue Villen vom Entwickler mit Panoramablick …
$486,520
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 288 m²
Etagenzahl 3
$1,04M
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 113 m²
Warenbezeichnung Tivat Riviera, Kavach Bezirk. Neue Villen vom Entwickler mit Panoramablick …
$297,318
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Etagenzahl 3
$784,568
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 236 m²
Warenbezeichnung Tivat Riviera, Kavach Bezirk. Neue Villen vom Entwickler mit Panoramablick …
$702,751
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Fläche 100 m²
Zu verkaufen: Reihenhäuser 50 Meter vom Meer entfernt in Djurasevichi, Tivat. Zweistöckige …
$249,597
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Reihenhaus in Tivat, Montenegro
Reihenhaus
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Tivat. Maisonette-Wohnungen. Reihenhaus in einem Cottage-Dorf mit 36 ​​Häusern. Besteht a…
$338,257
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