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Wohnimmobilien in Stari Bar, Montenegro

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8 immobilienobjekte total found
Villa in 18, Montenegro
Villa
18, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Eine neue Villa zum Verkauf in Montenegro, in den Vororten von Bara. Zum Stadtzentrum ca. 10…
$351,652
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Haus in Stari Bar, Montenegro
Haus
Stari Bar, Montenegro
Fläche 15 000 m²
Die Fläche des Grundstücks beträgt 15 000 m2. Grundstück mit Meerblick in Montenegro, in der…
$179
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Haus in Stari Bar, Montenegro
Haus
Stari Bar, Montenegro
Fläche 10 500 m²
Zum Verkauf ein Grundstück mit Panoramablick auf das Meer, schwindende Panoramas der Berge, …
$298
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TekceTekce
Haus 7 Schlafzimmer in Podgrad donja ulica, Montenegro
Haus 7 Schlafzimmer
Podgrad donja ulica, Montenegro
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 324 m²
Etagenzahl 3
Ein dreistöckiges Haus mit einem Nebengebäude und einem geräumigen Innenhof in der Nähe der …
$652,973
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Haus in Stari Bar, Montenegro
Haus
Stari Bar, Montenegro
Fläche 20 000 m²
Land zum Verkauf in Montenegro. Ein Grundstück mit Blick auf das Meer und die Altstadt in de…
$167
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Haus 2 Schlafzimmer in Stari Bar, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Stari Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 2
Ein Haus zum Verkauf in einer alten Bar, ideal für Familienleben oder als Investition. Das G…
$162,934
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Haus 4 Schlafzimmer in Stari Bar, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Stari Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 170 m²
Ausgezeichnetes Familienhaus von 120m2 (nach Dokumenten 71m2) in Stari Bar. Neben ihm wurde …
$256,089
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Villa in Stari Bar, Montenegro
Villa
Stari Bar, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zum Verkauf eine neue Villa in Montenegro, in der Bar Bereich GrundstückDas Hotel liegt in d…
$351,050
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