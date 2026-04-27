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Langzeitmiete von Villen in Podgorica, Montenegro

30 immobilienobjekte total found
Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
In a mixed-use residential and commercial building, a new, fully furnished 180 m² duplex apa…
$2,318
pro Monat
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Ein komplett eingerichtetes Drei-Zimmer-Haus mit einem umzäunten Hof und Privatparkplatz ist…
$1,391
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Ein geräumiges und funktionelles Familienhaus ist zu vermieten am Anfang von Donja Gorica, i…
$1,738
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Ein geräumiges 100 m2 Haus ist in Zagorić zu vermieten, ideal für eine Familie. Details zum …
$1,043
pro Monat
MwSt.
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Villa in 11, Montenegro
Villa
11, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Ein geräumiges Drei-Zimmer-Haus zur Miete in Podgorica, gelegen an der Dalmatinska Straße in…
$1
pro Monat
MwSt.
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Villa in 11, Montenegro
Villa
11, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
A spacious three-bedroom house for rent in Podgorica, located on Dalmatinska Street in a qui…
$1
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Fully furnished house floor with a separate entrance located in Tološi, Podgorica.The proper…
$811
pro Monat
MwSt.
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Villa in Spasoja Raspopovica, Montenegro
Villa
Spasoja Raspopovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
A fully furnished house of 200 m² is available for rent, located in a quiet area of Stari Ae…
$1,391
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
🏡 Großzügiges, möbliertes Haus mit 1600 m2 Yard in Gornja Gorica, Podgorica – zu vermieten 📌…
$2,309
pro Monat
MwSt.
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Villa in 82, Montenegro
Villa
82, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
A 160 m² house is available for rent, located on Dalmatinska Street in a quiet residential a…
$2,897
pro Monat
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Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
A luxury modern villa for rent in Podgorica, offering high-end design, advanced smart-home s…
$4,635
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Modern high-quality villa of approx. 225 m² in the residential area of Gornja Gorica, just 1…
$4,635
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Ein geräumiges und voll ausgestattetes 4-Zimmer-Haus ist in Podgorica zu vermieten. Die Unte…
$2,086
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
In einem gemischten Wohn- und Gewerbegebäude ist eine neue, voll möblierte 180 m2 Duplex-Woh…
$2,318
pro Monat
MwSt.
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Villa in 28, Montenegro
Villa
28, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
$1
pro Monat
MwSt.
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Villa in R 23, Montenegro
Villa
R 23, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Dieses schöne Anwesen befindet sich in der wünschenswerten Viertel Vranjske Njive und bietet…
$2,897
pro Monat
MwSt.
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Villa in Kosmajska, Montenegro
Villa
Kosmajska, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Eine prestigeträchtige Luxusvilla auf zwei Ebenen zur Miete in der ruhigen Wohngegend von Go…
$5,184
pro Monat
MwSt.
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Villa in R 23, Montenegro
Villa
R 23, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Located in the desirable Vranjske Njive neighborhood, this beautiful property offers 175 m² …
$2,897
pro Monat
MwSt.
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Villa in 28, Montenegro
Villa
28, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
$1
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Lage: Iva Andrića Street, Zagorica, in der Nähe von Gorica Park Forest, 1,5 km vom Stadtzent…
$2,665
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Ein geräumiges 100 m2 Haus ist in Zagorić zu vermieten, ideal für eine Familie. Details zum …
$1,043
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Voll möblierter Hausboden mit separatem Eingang in Tološi, Podgorica. Das Anwesen verfügt üb…
$811
pro Monat
MwSt.
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 250 m²
Location: Iva Andrića Street, Zagorica, near Gorica Park Forest, 1.5 km from the city center…
$2,665
pro Monat
MwSt.
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Villa in 82, Montenegro
Villa
82, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Ein 160 m2 großes Haus ist zu vermieten in der Dalmatinska Straße in einer ruhigen Wohngegen…
$2,897
pro Monat
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Villa in Podgorica, Montenegro
Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
A spacious and functional family house is available for rent at the very beginning of Donja …
$1,738
pro Monat
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Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Eine Luxus-moderne Villa zur Miete in Podgorica, bietet High-End-Design, fortschrittliche Sm…
$4,635
pro Monat
MwSt.
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3-Zimmer-Villa in Podgorica, Montenegro
3-Zimmer-Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
A fully furnished three-bedroom house with a fenced yard and private parking is available fo…
$1,391
pro Monat
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Villa in Spasoja Raspopovica, Montenegro
Villa
Spasoja Raspopovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Ein voll möbliertes Haus von 200 m2 ist zur Miete, in einer ruhigen Gegend von Stari Aerodro…
$1,391
pro Monat
MwSt.
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4-Zimmer-Villa in Podgorica, Montenegro
4-Zimmer-Villa
Podgorica, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
A spacious and fully equipped four-bedroom house is available for rent in Podgorica. The pro…
$2,086
pro Monat
MwSt.
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Villa in Miloja Pavlovica, Montenegro
Villa
Miloja Pavlovica, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Moderne hochwertige Villa von ca. 225 m2 im Wohngebiet von Gornja Gorica, nur 1 km vom Einka…
$4,635
pro Monat
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