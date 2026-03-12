Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Podgorica, Montenegro

wohnungen
149
häuser
15
gewerbeimmobilien
36
201 immobilienobjekt total found
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 44 m2 ist in einer schönen Lage in Gorica zu vermieten C Nachbarschaf…
$808
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine Ein-Zimmer-Wohnung von 40 m2 ist in der Nachbarschaft Kruševac zu vermieten. Die Wohnun…
$465
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Pejton, Montenegro
Wohnung
Pejton, Montenegro
Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 100 m2 ist im Gebäude Pejton zu vermieten. Die…
$1,163
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Ein komplett neuer und moderner Hangar mit einer Fläche von 220 m2 ist zu vermieten, in eine…
$1,860
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Dalmatinska, Montenegro
Wohnung
Dalmatinska, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 38m2 ist zu vermieten in Dalmatinska Street. Die Wohnung besteht aus …
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 37m2 ist zu vermieten in Tološi, funktional und komfortabel, in einer…
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete möblierte Wohnung von 43m2, im zweiten Stock eines Gebäudes in Zabjelo
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Dies scheint eine modern eingerichtete Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 107 m2…
$2,558
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine Ein-Zimmer-Wohnung von 40 m2 ist in Block 6 zu vermieten. Die Wohnung verfügt über ein …
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Dalmatinska, Montenegro
Wohnung
Dalmatinska, Montenegro
Einzimmerwohnung zu vermieten – 43 m2, Dalmatinska Street Eine schöne und komfortable Wohnun…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Geschäftsfläche von 47m2 zur Miete in der Zabjelo Nachbarschaft. Der Raum ist in der Graupha…
$546
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete ist eine komfortable und funktionale Wohnung mit einer Fläche von 55 m2, befindet …
$639
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete im zweiten Stock des Maxim-Gebäudes, mit einer Fläche von 55m2,…
$577
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine geräumige Ein-Zimmer-Wohnung von 56 m2 ist in der Nachbarschaft Stara Varoš zu vermiete…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Einzimmerwohnung zu vermieten, 27 m2, Zabjelo. Die Wohnung ist ordentlich und funktional, ge…
$407
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Im Maxim-Gebäude, einer der renommiertesten und gefragtesten Geschäftsstandorte der Stadt, i…
$465
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Wohnung zu vermieten in einem neuen Gebäude an der Iva Vizina Street, Zabjelo. Die Wohnung i…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine Ein-Zimmer-Wohnung von 47m2 ist zu vermieten, in der Central Point-Komplex, im vierten …
$639
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine 2-Zimmer-Wohnung von 62 m2 ist zu vermieten in Zabjelo, Vizina Street. Preis: 700 € .Da…
$814
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Studiowohnung von 37 m2 zu vermieten in Radnička Street, Tološka Forest. Preis 250EUR Die Wo…
$291
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche zu vermieten 129 m2 – hinter der Alpe Bar (Preko Morače) Ein funktioneller und…
$1,744
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Podgorica, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Fläche: 94m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 1+1Garage: 1Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung in der Capi…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties" DOO
Sprachen
English
Wohnung in Ulica 14 Vranici, Montenegro
Wohnung
Ulica 14 Vranici, Montenegro
Möblierte Studiowohnung 37m2 in einem privaten Haus auf der Boško Pusonjić Straße zu vermiet…
$291
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Studio-Wohnung von 28 m2 ist in der Nachbarschaft Kruševac zu vermieten. Die Wohnung ist möb…
$291
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete ein Drei-Zimmer-Haus mit einer Fläche von 120m2 in Zabjelo, geräumig und komfortab…
$1,744
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 44 m2 zu vermieten in Zagorič, ist die Wohnung funktional, hell und o…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete im ersten Stock, Fläche 43m2, in Zabjelo-Nivel Gebäude, zum Pre…
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zwei-Zimmer-Wohnung zu vermieten, 74 m2, im Emerald Garden Gebäude und luxuriös eingerichtet…
$1,395
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Haus in Podgorica, Montenegro
Haus
Podgorica, Montenegro
Ein 4-Zimmer-Haus mit einer Fläche von 200 m2 ist zu einem Preis von 1.500 Euro pro Monat in…
$1,744
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete ist eine Studiowohnung von 37 m2 in Mali Brdo, Preis 390€. Die Wohnung ist ordentl…
$453
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski

Immobilienangaben in Podgorica, Montenegro

