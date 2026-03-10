Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Gemeinde Podgorica, Montenegro

Podgorica
196
199 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Podgorica, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Fläche: 94m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 1+1Garage: 1Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung in der Capi…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 44 m2 zu vermieten in Zagorič, ist die Wohnung funktional, hell und o…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete ist eine komfortable und funktionale Wohnung mit einer Fläche von 55 m2, befindet …
$639
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete, 45 m2 in Zabjelo, auf Vojislavljevića Boulevard. Preis 450€, d…
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete möblierte Wohnung von 43m2, im zweiten Stock eines Gebäudes in Zabjelo
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Im Maxim-Gebäude, einer der renommiertesten und gefragtesten Geschäftsstandorte der Stadt, i…
$465
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Grundstück in Podgorica, Montenegro
Grundstück
Podgorica, Montenegro
Das Angebot umfasst Land mit einer Fläche von ca. 1.800 m2, befindet sich in einer äußerst b…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Einzimmerwohnung zu vermieten, 27 m2, Zabjelo. Die Wohnung ist ordentlich und funktional, ge…
$407
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Dalmatinska, Montenegro
Wohnung
Dalmatinska, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 38m2 ist zu vermieten in Dalmatinska Street. Die Wohnung besteht aus …
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Geschäftsfläche von 47m2 zur Miete in der Zabjelo Nachbarschaft. Der Raum ist in der Graupha…
$546
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine neue, schön eingerichtete Wohnung ist in Zagorič zu vermieten, in einer ausgezeichneten…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 60 m2 ist zu vermieten in Gorica C für 600 Euro pro Monat. Die Wohnun…
$698
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Haus in Podgorica, Montenegro
Haus
Podgorica, Montenegro
Ein Drei-Zimmer-Haus mit einer Fläche von 200 m2 ist zu einem Preis von 1.500 Euro pro Monat…
$1,744
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Podgorica, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung in Capital Plaza Komplex in Podgorica zur Miete.Unfurnished Luxus Zwei-Z…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Sprachen
English
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung zur Miete im ersten Stock, Fläche 43m2, in Zabjelo-Nivel Gebäude, zum Pre…
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine Ein-Zimmer-Wohnung von 44m2 ist zu vermieten, im Viertel Zagorič, im zweiten Stock eine…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine halb möblierte Wohnung von 49 m2 ist zur Miete verfügbar, befindet sich im 1. Stock des…
$639
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Einzimmerwohnung zu vermieten – 45m2 – Zabjelo (Filipa Lainovića) Möblierte Ein-Zimmer-Wohnu…
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete ist eine Studiowohnung von 37 m2 in Mali Brdo, Preis 390€. Die Wohnung ist ordentl…
$453
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine luxuriöse möblierte Ein-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 41 m2 ist in der renommiert…
$161,023
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Einzimmerwohnung zu vermieten, 40 m2, Gornja Gorica. Die Wohnung ist ordentlich und funktion…
$465
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Zur Miete ein Drei-Zimmer-Haus mit einer Fläche von 120m2 in Zabjelo, geräumig und komfortab…
$1,744
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Dalmatinska, Montenegro
Wohnung
Dalmatinska, Montenegro
Einzimmerwohnung zu vermieten – 43 m2, Dalmatinska Street Eine schöne und komfortable Wohnun…
$581
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Haus in Podgorica, Montenegro
Haus
Podgorica, Montenegro
Zur Miete eine Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 100m2 im Rahmen eines Hauses in Zabj…
$1,046
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Ulica 14 Vranici, Montenegro
Wohnung
Ulica 14 Vranici, Montenegro
Möblierte Studiowohnung 37m2 in einem privaten Haus auf der Boško Pusonjić Straße zu vermiet…
$291
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Pejton, Montenegro
Wohnung
Pejton, Montenegro
Eine Drei-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 100 m2 ist im Gebäude Pejton zu vermieten. Die…
$1,163
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Ein-Zimmer-Wohnung von 37m2 ist zu vermieten in Tološi, funktional und komfortabel, in einer…
$523
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine 2-Zimmer-Wohnung von 62 m2 ist zu vermieten in Zabjelo, Vizina Street. Preis: 700 € .Da…
$814
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Gewerbefläche in Podgorica, Montenegro
Gewerbefläche
Podgorica, Montenegro
Perfekt arrangierte und funktionale Raum von 75 m2 ideal für verschiedene Aktivitäten – Büro…
$1,163
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski
Wohnung in Podgorica, Montenegro
Wohnung
Podgorica, Montenegro
Eine Ein-Zimmer-Wohnung von 50 m2 ist in einer ausgezeichneten Lage in Block V zu vermieten,…
$698
pro Monat
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Sprachen
English, Crnogorski

