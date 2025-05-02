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Wohnkomplex Complex of villas in a closed complex with swimming pool

Denovici, Montenegro
von
$1,50M
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21
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ID: 39822
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2283
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 14.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Herceg Novi
  • Dorf
    Đenovići

Über den Komplex

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Die zweite Bauphase in einer Premium-Wohnanlage oberhalb des exklusiven Projekts Portonovi. Es ist eine Ferienhausgemeinschaft von 12 Villen mit einem beheizten Infinity-Pool und einem geschlossenen Bereich mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die Stadt.

Im geschlossenen Bereich des Komplexes wurden bereits 5 stilvolle Niedrighäuser mit 22 Wohnungen, ein beheiztes Schwimmbad, ein Fitnessstudio, eine finnische Sauna und ein türkischer Hammam gebaut. Ein Transfer zum Strand ist in komfortablen Autos vorgesehen.

Die Fläche der Häuser variiert von 224 m2. Es gibt 3 Arten von Häusern zum Verkauf:

Typ 1 (228 m2): Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, Umkleidekabine, 2 Badezimmer und ein nutzbares Dach.
Typ 2 (224 m2): Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Umkleidekabine, 2 Badezimmer und nutzbares Dach.
Typ 3 (134 m2): Wohnzimmer, Schlafzimmer, Umkleidekabine, 2 Badezimmer und nutzbares Dach - verkauft.

Alle Villen sind mit einem Smart-Home-System ausgestattet: automatisches Öffnen / Schließen von Vorhängen, die Möglichkeit, Klimaanlagen, beheizte Böden und CCTV-Kameras von einem Smartphone aus fernzusteuern.
In den Baustufen 1 und 2 können Sie die Veredelungsmaterialien auswählen: Wandfarbe
Parkettplatte, keramische Beschichtung.

Panoramafenster schaffen ein Gefühl von Raum und ermöglichen es Ihnen, schöne Meerblicke zu Hause zu genießen. Im gesamten Komplex gibt es Videoüberwachung und Hochgeschwindigkeits-Internet.
Zu Fuß erreichbar ist das Portonovi-Projekt, das luxuriöse One&Only-Hotel, der Strand, der Yachthafen und die Promenade mit Geschäften und Restaurants.

Die Kosten für das Interieur betragen zusätzlich 50.000 Euro

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Standort auf der Karte

Denovici, Montenegro
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