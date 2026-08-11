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Gewerbeimmobilien in Tansania

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Sansibar
4
Unguja Kusini
3
6 immobilienobjekte total found
Resort Secluded Gardens in Sansibar, Tansania
Resort Secluded Gardens
Sansibar, Tansania
Sansibar, TanzaniaDas Boutique-Privathotel befindet sich auf einem 5,9 Hektar großen Grundst…
$6,82M
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Hotel 222 m² in Paje, Tansania
Hotel 222 m²
Paje, Tansania
Fläche 222 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$550,000
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Investition 42 m² in Paje, Tansania
Investition 42 m²
Paje, Tansania
Fläche 42 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der Meeresprämie.Vom Studio 40 m2 zum königlichen Penthouse 800 …
$90,000
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TekceTekce
Gewerbefläche 41 m² in Bwejuu, Tansania
Gewerbefläche 41 m²
Bwejuu, Tansania
Fläche 41 m²
Etagenzahl 8
Presale in der ersten Zeile der MeeresprämieVon 40m2 Studio bis 800m2 königliches PenthouseN…
$90,000
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MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE in Sumbawanga, Tansania
MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE
Sumbawanga, Tansania
Fläche 147 000 m²
DETAILS MEAT PROCESSING PLANT AND ANIMAL FEED INDUSTRY FOR SALE Discover an outstandin…
$4,00M
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RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM in Daressalam, Tansania
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Daressalam, Tansania
Zimmer 36
Fläche 80 573 m²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
$7,50M
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Eigenschaftstypen in Tansania

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