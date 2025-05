Der Wert der Immobilie in Tansania wird unter Berücksichtigung ihrer Lage gebildet. Im Zentrum der Metropolen liegen die Immobilienpreise in Tansania zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Am Stadtrand und in kleineren Siedlungen werden pro Quadratmeter zwischen 800 und 2000 Euro verlangt. Für Luxusvillen und Apartments können die Preise um 20-30% höher sein.