Wohnquartier Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$704
8
ID: 28578
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Izdaje se dvosoban stan u Staroj Varosi nedaleko od samog Centra grada!Struktura stana: ulazni hodnik, dnevna soba, kuhinja, dvije spavace sobe, kupatili i terasa iz svake sobe!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

