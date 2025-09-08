Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Eigentumswohnungen in Gemeinde Kotor, Montenegro

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
28 immobilienobjekte total found
Condo 1 zimmer in Radanovici, Montenegro
Condo 1 zimmer
Radanovici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 4
Die neue Wohnanlage mit einem Pool für 54 Wohneinheiten befindet sich in einer der bequemste…
$106,825
Eine Anfrage stellen
Condo in Morinj, Montenegro
Condo
Morinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 3
Der neue Clubkomplex befindet sich auf der ersten Linie in der Nähe des Dorfes Kostanica in …
$184,425
Eine Anfrage stellen
Condo in Kotor, Montenegro
Condo
Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 5
Wohnanlage in Montenegro am Ufer des Golfs von Kotor der Adria. Der Komplex besteht aus 5 G…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo in Morinj, Montenegro
Condo
Morinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 2/4
Geräumige Wohnung mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern in Lavender Bay Komplex, im maleris…
$234,265
Eine Anfrage stellen
Condo in Perast, Montenegro
Condo
Perast, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 3/3
Luxus-Wohnung mit einer Gesamtfläche von 97 m2 in einem Wohnkomplex, die im mediterranen Sti…
$409,964
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/3
"Saint Mattew place" ist eine unglaublich gemütliche, begraben in den Kronen der immergrünen…
$292,831
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/4
Elegantes Leben am Meer – Ihr exklusives Zuhause im Herzen der Bucht von KotorEntdecken Sie …
$878,494
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Dobrota, Montenegro
Condo 1 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Etagenzahl 5
Sehen Sie alle Wohnungen im Komplex!! Der neue Komplex befindet sich in der Bucht von Kotor…
$139,681
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/3
Die Wohnanlage in Dobrota ist ein modernes Ensemble von Gebäuden, in unmittelbarer Nähe der …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Kavac, Montenegro
Condo 1 zimmer
Kavac, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 3
Investitionen in Komfort und Prestige im Herzen von KavachDie moderne Premium-Wohnung befind…
$105,419
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 3
Wohnung zum Verkauf mit Panoramablick in Dobrota, Boka-Kotor Bay Entdecken Sie das Leben am …
$696,938
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Dobrota, Montenegro
Condo 1 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/3
Das Leben, von dem du träumst Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Wohnanlage, die Ausführu…
$299,391
Eine Anfrage stellen
Condo 3 zimmer in Muo, Montenegro
Condo 3 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Luxus-Wohnung am Meer in Stoliv mit Blick auf Perast und die Jungferninseln Entdecken Sie ei…
$304,545
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 4/7
Moderne Wohnung in Dobrota, in der Nähe der historischen Kotor Eine geräumige Einzimmerwohnu…
$279,947
Eine Anfrage stellen
Condo in Skaljari, Montenegro
Condo
Skaljari, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Luxus-Wohnung mit Panoramablick - Kotor, Montenegro Wir präsentieren Ihnen eine exquisite Wo…
$498,443
Eine Anfrage stellen
Condo in Kotor, Montenegro
Condo
Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage in der Bucht von Kotor – Harmonie von Stil, Natur und Komfort Diese exqui…
$258,769
Eine Anfrage stellen
Condo in Sisici, Montenegro
Condo
Sisici, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 3
Apartments in einem neuen modernen Haus, nur 11 km zur Stadt Budva, zum alten Kotor 15 km, z…
$83,633
Eine Anfrage stellen
Condo in Pobrde, Montenegro
Condo
Pobrde, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 3
Das Objekt befindet sich in einem ruhigen, gemütlichen Ort entfernt von der Trubel der Stadt…
$152,272
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
Etagenzahl 2
Ein neues touristisches Dorf in Dobrota, bestehend aus einem Boutique-Hotel, ersten Linienvi…
$1,41M
Eine Anfrage stellen
Condo 1 zimmer in Lastva Grbaljska, Montenegro
Condo 1 zimmer
Lastva Grbaljska, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Etagenzahl 3
Moderne Wohnanlage in Budva nahe dem Strand YazNeues Wohnprojekt im grünen Teil von Budva, a…
$91,363
Eine Anfrage stellen
Condo in Donji Orahovac, Montenegro
Condo
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
Neue Wohnanlage im Dorf Orahovac, Gemeinde Kotor. Die historische Stadt Kotor ist etwa 9 km …
$543,495
Eine Anfrage stellen
Condo in Donji Orahovac, Montenegro
Condo
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
Elegante Wohnung mit 2 Schlafzimmern in Orakhovets, Kotor – ein einzigartiger Ort unter UNES…
$386,537
Eine Anfrage stellen
Condo in Perast, Montenegro
Condo
Perast, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Stockwerk 3/3
In einer der schönsten Ecken der Bucht von Kotor - im malerischen Kostantsica - wird eine ex…
$374,824
Eine Anfrage stellen
Condo in Donji Orahovac, Montenegro
Condo
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
text
$340,128
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Kotor, Montenegro
Condo
Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 5
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/3
text
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo in Donji Orahovac, Montenegro
Condo
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
text
$487,362
Eine Anfrage stellen
Condo in Pobrde, Montenegro
Condo
Pobrde, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 3
text
$137,230
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Gemeinde Kotor, Montenegro

