  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Kotor
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Meerblick

Eigentumswohnungen am Meer in Gemeinde Kotor, Montenegro

Dobrota
9
Kotor
3
Donji Orahovac
4
5 immobilienobjekte total found
Condo in Donji Orahovac, Montenegro
Condo
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Etagenzahl 2
$340,128
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Kotor, Montenegro
Condo
Kotor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Etagenzahl 5
Preis auf Anfrage
Condo in Dobrota, Montenegro
Condo
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/3
Preis auf Anfrage
Condo in Donji Orahovac, Montenegro
Condo
Donji Orahovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 4
$487,362
Condo in Pobrde, Montenegro
Condo
Pobrde, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 3
$137,230
Immobilienangaben in Gemeinde Kotor, Montenegro

