  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Kolašin
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Meerblick

Eigentumswohnungen am Meer in Gemeinde Kolašin, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Condo in Gemeinde Kolašin, Montenegro
Condo
Gemeinde Kolašin, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/3
$298,212
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
