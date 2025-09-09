Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Kolašin
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Garage

Eigentumswohnungen mit Garage in Gemeinde Kolašin, Montenegro

Kondominium Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Condo in Drpe, Montenegro
Condo
Drpe, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
text
$369,466
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Kolašin, Montenegro

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen