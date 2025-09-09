Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Condos mit Bergblick kaufen in Gemeinde Kolašin, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Condo in Gemeinde Kolašin, Montenegro
Condo
Gemeinde Kolašin, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 6
text
$467,272
Condo in Gemeinde Kolašin, Montenegro
Condo
Gemeinde Kolašin, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/3
text
$298,212
Condo in Drpe, Montenegro
Condo
Drpe, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 3
text
$369,466
