  2. Montenegro
  3. Zeta Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Zeta Municipality, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist 600m2 auf einem Grundstück von 1600m2 in einer günstigen Lage zwischen Podgoric…
$1,22M
Immobilienangaben in Zeta Municipality, Montenegro

