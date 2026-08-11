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Häuser in Zeta Municipality, Montenegro

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10 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
beautiful, fully furnished family house of 120 m², located on a spacious and landscaped plot…
$289,687
MwSt.
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Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 3 400 m²
Eine seltene Gelegenheit, ein Familienhaus im Bau auf einem großen 3.400m2 Grundstück in der…
$348,946
MwSt.
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Haus 6 Schlafzimmer in , Montenegro
Haus 6 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Das Haus ist 600m2 auf einem Grundstück von 1600m2 in einer günstigen Lage zwischen Podgoric…
$1,22M
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Haus 1 Schlafzimmer in Balabani, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Balabani, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Ein modernes Neubauhaus von 79 m2 mit einem 505 m2 Grundstück wird in der ruhigen und grünen…
$151,175
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Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein Familienhaus mit einem großen privaten Hof in der ruhig…
$139,957
MwSt.
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Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
schönes, voll möbliertes Familienhaus von 120 m2, auf einem geräumigen und angelegten Grunds…
$289,687
MwSt.
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Haus 3 Schlafzimmer in Mataguzi, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Mataguzi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
In der ruhigen und grünen Gegend von Mataguži, in der Nähe von Podgorica, bietet dieses mode…
$184,201
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Villa 1 zimmer in , Montenegro
Villa 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 4 200 m²
Entdecken Sie eine seltene Gelegenheit, ein geräumiges Anwesen in der ruhigen Umgebung von T…
$516,487
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Haus 4 Schlafzimmer in Mahala, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Mahala, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Steinhaus mit einer Gesamtfläche von 200m2 im Zentrum der Golubovci Siedlung. Das Haus beste…
$294,467
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Haus 4 Schlafzimmer in Mahala, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Mahala, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Ein Haus von 200 m2 + ein separates Haus von 30 m2. Auf der Straße nach Podgorica von der Ba…
$334,643
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Immobilienangaben in Zeta Municipality, Montenegro

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