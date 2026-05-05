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Studio-Wohnungen am Meer in Budva, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 2
Geräumige Studiowohnung mit Meerblick in der Residenz "Montenegrina", Budva 🌅ID-543📐 Fläche:…
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Immobilienangaben in Budva, Montenegro

mit Garage
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