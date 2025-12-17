Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Terrasse

Studio-Wohnungen mit Terrasse in Budva, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in , Montenegro
Studio 1 zimmer
, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3
Studio in Budva mit BergblickGemütlich 34 m2 studio — bereit, ein- oder ausleihen!Schlüsselm…
$104,636
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Budva, Montenegro

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen