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Monatliche Miete für Studios mit Meerblick in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
9
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Immobilien zur Miete, Montenegro, Sveti Stefan.Eine modern ausgestattete Studiowohnung mit e…
$527
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

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