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Langzeitmiete von Studios in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
9
15 immobilienobjekte total found
Budva City Center | Long-Term Rental of 3 Studios in the WoW Complex in Budva, Montenegro
Budva City Center | Long-Term Rental of 3 Studios in the WoW Complex
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 7/14
📍Location: The very center of Budva, just 50 meters from the sea 🏢 The WoW complex is a mod…
$929
pro Monat
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Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 in Budva, Montenegro
Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Studio Apartment 40 m² for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 The st…
$770
pro Monat
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32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 in Budva, Montenegro
32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
32 m² Studio for Rent in the Heart of Budva – Available until 01.06.2025 Just 200 meters …
$525
pro Monat
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Bečići Studio Apartment in STATUS Complex 📐 34 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool in Becici, Montenegro
Bečići Studio Apartment in STATUS Complex 📐 34 m² | 🌊 Sea View | 🏊‍♂️ Swimming Pool
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Spacious and bright studio with modern design, Italian furniture, and a functional kitchen (…
$809
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Eine komfortable, voll möblierte Wohnung steht Ihnen in Budva zur Verfügung. Diese Studio-Wo…
$465
pro Monat
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Studio for Rent Until the Season in WoW Building! in Budva, Montenegro
Studio for Rent Until the Season in WoW Building!
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 40 m²
The apartment is in a new complex in Budva. The apartment has an elevator and is close to ca…
$581
pro Monat
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furnished studio apartments for rent in Bečići. in Becici, Montenegro
furnished studio apartments for rent in Bečići.
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 2
Located on the 2 floor. The studio apartment has a terrace with furniture. Apartment i…
$462
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Ein komfortables und funktionales Studio ist in der Dubovica Lux Nachbarschaft in Budva zu v…
$469
pro Monat
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Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season in Becici, Montenegro
Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Bečići, Acacia Building – One-Bedroom Apartment for Rent Until Season   40 m² apartmen…
$467
pro Monat
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Becici, WOW complex – studio for rent for a year. Available from October 31, 2025. in Becici, Montenegro
Becici, WOW complex – studio for rent for a year. Available from October 31, 2025.
Becici, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Becici, WOW Complex – Studio for Rent for a Year A cozy 29 m² studio apartment is availab…
$468
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Wir freuen uns, Ihnen ein Angebot zur Miete einer Wohnung in der schönen Küstenstadt Budva z…
$465
pro Monat
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Studio 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Immobilien zur Miete, Montenegro, Sveti Stefan.Eine modern ausgestattete Studiowohnung mit e…
$527
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 2
Ein möbliertes Studio-Apartment ist für ein Jahr in Bijeli Do, Budva, im zweiten Stock eines…
$403
pro Monat
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Studio, Przno, in the Most Olive complex in Przno, Montenegro
Studio, Przno, in the Most Olive complex
Przno, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
📍 Location: Przno, in the Most Olive complex 🏡 Size: 28 m² Description: Modern and cozy …
$580
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Wir bieten Ihnen eine brandneue und möblierte Wohnung in Budva zu mieten. Diese Unterkunft i…
$581
pro Monat
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

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