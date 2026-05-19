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Monatliche Miete für Restaurants mit Meerblick in Gemeinde Budva, Montenegro

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Restaurant, Café 123 m² in Rafailovici, Montenegro
Restaurant, Café 123 m²
Rafailovici, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 123 m²
Ein voll ausgestatteter Geschäftsraum/Restaurant von 123 m2 ist zu vermieten, in einer äußer…
$7,033
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