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Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
225
Becici
32
Rafailovici
8
Petrovac
3
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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Przno, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Przno, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
Wir präsentieren Ihnen eine modern ausgestattete Ein-Zimmer-Wohnung im dritten Stock eines F…
$581
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Eine komfortable, voll möblierte Wohnung steht Ihnen in Budva zur Verfügung. Diese Studio-Wo…
$465
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Przno, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Przno, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen eine modern eingerichtete Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Familienhaus, …
$814
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2
Ein luxuriös eingerichtetes Apartment in Budva ist verfügbar. Diese brandneue Wohnung befind…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Przno, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Przno, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
Wir präsentieren Ihnen eine modern ausgestattete Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock eines …
$814
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Wir freuen uns, Ihnen ein Angebot zur Miete einer Wohnung in der schönen Küstenstadt Budva z…
$465
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 1
Dieses charmante Apartment verfügt über ein geräumiges und gut durchdachtes Layout. Zwei kom…
$930
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Wir bieten Ihnen eine brandneue und möblierte Wohnung in Budva zu mieten. Diese Unterkunft i…
$581
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung in Sveti Stefan ist jetzt zu vermieten und bietet ei…
$349
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Budva, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
Wir bieten Ihnen eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine brandneue, modern ausgestattete Woh…
$814
pro Monat
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Budva

penthäuser
studio-wohnungen

Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
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mit Meerblick
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