Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Bergblick

Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Gemeinde Bar, Montenegro

Bar
4
2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Susanj, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Susanj, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 4
Wir bieten Ihnen eine geräumige Wohnung in Šušanj, Bar, ideal für mehrere Familien und exklu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Dindinovici, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Dindinovici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 3
In der malerischen Gegend von Zankovići in Bar gelegen, bietet dieses atemberaubende Haus ei…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Bar, Montenegro

mit Garten
mit Meerblick
Realting.com
Gehen