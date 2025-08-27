Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Eigenschaft in Gemeinde Bar, Montenegro

Bar
8
17 immobilienobjekte total found
Appartement im PMTR Residence. in Bar, Montenegro
Appartement im PMTR Residence.
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/8
Beste Lage: im Zentrum von Bar, in der Nähe des Parks, des Sportzentrums und des Stadions, d…
$582
pro Monat
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Renoviertes 48 m2 Apartment im Herzen der Bar – Move‐in Ready Lage: Stadtzentrum, Bar, Mo…
$128,005
pro Monat
Grundstück in Kunje, Montenegro
Grundstück
Kunje, Montenegro
Fläche 307 m²
Entfernung zum Meer: 940 m zu FußAnsicht: Panoramablick auf das Adriatische MeerGröße: 307 m…
$38,401
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
133#4131 Mieten Sie eine luxuriöse Ein-Zimmer-Wohnung in der Stadt Bar Die Wohnung ist a…
$946
pro Monat
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/2
ID BR-119/07Helle Wohnung mit 2 Schlafzimmern zur Miete in Shushan, in der Nähe der Anto Dzh…
$984
pro Monat
Immobilienagentur
Black Mount
Sprachen
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/2
ID BR-118/07Helle Wohnung mit 1 Schlafzimmer in Shushan, neben der Schule Anto DzhedovichSch…
$752
pro Monat
Immobilienagentur
Black Mount
Sprachen
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Dindinovici, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Dindinovici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 3
Im malerischen Stadtteil Zankovici von Bar gelegen, bietet dieses atemberaubende Haus eine G…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
CRASSULA Estate
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Wohnung 3 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 3/4
D BR-118/07Zur Miete eine zweistufige Wohnung im Zentrum von Bar - kompletter Komfort für da…
$787
pro Monat
Immobilienagentur
Black Mount
Sprachen
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Celuga, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Celuga, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
ID BR-120/07Zur Miete eine moderne Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem neuen Komplex mit Poo…
$694
pro Monat
Immobilienagentur
Black Mount
Sprachen
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Utrg, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Utrg, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1
Arena Podličák Nr. 2762. Eine Wohnung zur Miete mit 2 Schlafzimmern und mit einer schönen, m…
$1,655
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 36 m²
#4124📍 Mieten Sie ein Studio ab 01.01.25 in der Stadt BarLage: Faros Hotel, Soho City Bezirk…
$420
pro Monat
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 3 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
ID 0314 Mieten Sie eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Gegend von Šušanj, Bar Fläche von 125…
$1,147
pro Monat
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Haus 3 zimmer in Tomba, Montenegro
Haus 3 zimmer
Tomba, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
ID BR-121/08Neues modernes Haus mit 2 Schlafzimmern zur Miete, Bar, TombaBoden: 1Schlafzimme…
$926
pro Monat
Immobilienagentur
Black Mount
Sprachen
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Büro 256 m² in Dobra Voda, Montenegro
Büro 256 m²
Dobra Voda, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 256 m²
Stockwerk 1
Bürofläche zu vermieten in einem neuen Gebäude in Bar, Dobra Voda, in einer ausgezeichneten …
$5,818
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Haus 3 zimmer in Susanj, Montenegro
Haus 3 zimmer
Susanj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 1
ID BR-122/08Haus zu vermieten mit 2 Schlafzimmern, Bar, HushanBoden: 1Schlafzimmer: 2Sanitär…
$694
pro Monat
Immobilienagentur
Black Mount
Sprachen
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
5-Schlafzimmer-Villa in Kunje, Montenegro
5-Schlafzimmer-Villa
Kunje, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Stockwerk 2
Villa je na Utjehi kod Bara.280 m25 spavaći sobi2 kupatilaSaunaBajonettRoštilj5 TerasaParkplatz
$1,746
pro Monat
Immobilienagentur
CRASSULA Estate
Sprachen
English, Русский, Crnogorski
Gewerbefläche 180 m² in Bjelisi, Montenegro
Gewerbefläche 180 m²
Bjelisi, Montenegro
Fläche 180 m²
Geräumige Gewerberäume zur Miete in der Stadt Bar. Aufgrund seiner attraktiven Lage ist dies…
$3,142
pro Monat
Immobilienagentur
CRASSULA Estate
Sprachen
English, Русский, Crnogorski

