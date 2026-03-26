Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Gemeinde Bar, Montenegro

gewerbeimmobilien
78
hotels
44
büros
5
bereites geschäft
5
Investition Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Investition 50 m² in Bar, Montenegro
Investition 50 m²
Bar, Montenegro
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Friseursalon und Massage + kosmetologische Zimmer im Stadtzentrum Bar Zimmer au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
Sprachen
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Investition 130 m² in Bar, Montenegro
Investition 130 m²
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1
Willkommen bei der Gelegenheit, ein florierendes Geschäft zu besitzen – ein beliebtes Café i…
$46,505
Eine Anfrage stellen
Investition in Canj, Montenegro
Investition
Canj, Montenegro
Jetzt ist Montenegro der einzige Staat in Europa mit einem bestehenden staatlichen Investiti…
$486,520
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen