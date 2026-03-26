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Business zum Verkauf in Gemeinde Bar, Montenegro

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Fertiges Geschäft 480 m² in Miljevci, Montenegro
Fertiges Geschäft 480 m²
Miljevci, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 480 m²
Etagenzahl 4
Mini Hotel in Sutomore Das Hotel befindet sich in der Stadt Sutomore. Das 4-stöckige Apartho…
$550,457
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Fertiges Geschäft 744 m² in Bar, Montenegro
Fertiges Geschäft 744 m²
Bar, Montenegro
Fläche 744 m²
Wunderschönes Hotel in der Stadt Bar, das Hotel verfügt über vier Etagen, im ersten Stock gi…
$915,497
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Fertiges Geschäft 200 m² in Bar, Montenegro
Fertiges Geschäft 200 m²
Bar, Montenegro
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Aparthotel mit Geschäftsräumen in einem einzigartigen und historischen Ort des alten Teils d…
$509,897
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Fertiges Geschäft 715 m² in Sutomore, Montenegro
Fertiges Geschäft 715 m²
Sutomore, Montenegro
Fläche 715 m²
Gemütliches modernes Hotel, gelegen unter Pinien und Zypressen in der kleinen Stadt Sutomore…
$2,20M
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Fertiges Geschäft 330 m² in Canj, Montenegro
Fertiges Geschäft 330 m²
Canj, Montenegro
Fläche 330 m²
Mini Hotel im Resort Dorf Chan. Das Hotel verfügt über 10 Studio-Apartments mit Terrassen vo…
$405,600
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