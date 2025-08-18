Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Central Region, Malta

Sliema
16
Birkirkara
16
Stadthaus Löschen
Alles löschen
38 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Sliema - Doppel-Front, Eck-Stadthaus, unkonvertiert. Grundstücksfläche von 170m2, Fassadenbr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Stadthaus in der malerischen Stadt Birkirkara bietet eine perfekte Mischung au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
UCA AREA - Ein beeindruckendes, 500 qm Stadthaus im Herzen von Sliema. Dieses schöne Familie…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Stadthaus mit eigenem Luftraum. Die Unterkunft besteht aus einer einladen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in diesem atemberaubenden 2 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Stadthaus in der gesuchten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses moderne Layout bietet eine Kombination aus Luxus und Funktionalität mit seinen attrak…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine lohnenswerte Gelegenheit, ein authentisches Doppelhaus in Sliema zu kaufen, das in den …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein sehr fertiges Townhouse, in dieser viel gesuchten ruhigen Gegend in Sliema. Die Unterkun…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Msida, Malta
Reihenhaus
Msida, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein gut gepflegtes Townhouse in dieser ruhigen Wohngegend in Msida. Die Unterkunft besteht a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in einer erstklassigen Gegend in Sliema sehr zentral und in der Nähe …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Das ideale Zuhause für eine moderne Familie, diese neue Konstruktion verfügt über eine geräu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Attard, Malta
Reihenhaus
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu renoviertes Stadthaus in diesem viel gesuchten Dorf Attard, zentral gelegen und in d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses schöne Stadthaus in der gesuchten Gegend von Birkirkara ist jetzt zum Verkauf erhältl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein unkonvertiertes Stadthaus in guter Lage in Birkirkara, in der Nähe aller Annehmlichkeite…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige, neu renovierte Townhouse ist eine perfekte Mischung aus Modernität und Komf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Ein Stadthaus in einer ruhigen Wohngegend in Sliema (Savoy Bereich), dieses geräumige Drei-Z…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt! Verkauft zu einem Schnäppchenpreis kommt dieses große unkonvertierte Stad…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses Layout bietet eine perfekte Mischung aus modernem Design und Funktionalität. Es verfü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Bkara - Perfekte Lage unkonvertiertes Stadthaus, das modernisiert, im Zentrum von Birkirkara…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lija, Malta
Reihenhaus
Lija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein Designer-vollendetes Stadthaus im renommiert…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Santa Venera, Malta
Reihenhaus
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein schönes Stadthaus verkauft Halb umgebaut mit einem 270qm Garten in Santa Venera .Zimmer …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Lija, Malta
Reihenhaus
Lija, Malta
Schlafräume 5
Treten Sie mit diesem unkonvertierten Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert zurück, das sich im …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
SLIEMA - Ein Stadthaus befindet sich in einer der attraktivsten, gut gelegenen, nach Wohnstr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Selten zu finden. Immaculately gehalten Townhouse fertigte hohe Standards der Verarbeitung a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragend renoviertes Stadthaus in Birkirkara/Balzan. Dieses schöne Anwesen, das alle…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Unconverted Townhouse in Sliema befindet sich direkt an der Dingli Street, mit einer Eingang…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Sliema, Malta
Reihenhaus
Sliema, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes Eckhaus mit modernen Upgrades Diese traditionelle Ecke UCA Sliema Stadthaus, nah…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Saint Julians, Malta
Reihenhaus
Saint Julians, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein einzigartiges, renoviertes Stadthaus im Herzen von St. Julian's. Die Unterkunft ist vorz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach einem gemütlichen und erschwinglichen Anwesen im Herzen von Birkirkara? S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara - Ein unkonvertiertes Stadthaus in einer sehr zentralen Lage in Birkirkara, die i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Central Region, Malta

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen