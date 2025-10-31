Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Central Region, Malta

Sliema
19
Birkirkara
30
Attard
14
San Gwann
8
1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Attard, Malta
Villa 9 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
Eine Anfrage stellen
