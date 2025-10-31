Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Büro

Büroräumen in Central Region, Malta

Sliema
3
5 immobilienobjekte total found
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebauter Duplex-Büro im Zentrum von Msida. Über 130m2 offene Fläche verteilt zwische…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Sliema, Malta
Büro
Sliema, Malta
Ein Sliema Duplex Büro Penthouse mit einer Terrasse und Luftraum, insgesamt 60m2 Fläche. Neu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Sliema, Malta
Büro
Sliema, Malta
Prime Office Space in Sliema: Ideal für Unternehmen und Schönheit ? Standort: Central Sliem…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Sliema, Malta
Büro
Sliema, Malta
Office for Sale in Prime Sliema Location Approx. 75 sqm Located in the heart of Sliema, th…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Büro in Msida, Malta
Büro
Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Fertig gebautes Büro - Klasse 4A - in Central Msida. Freiraum 83sqm inklusive WC Fertig 19…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Central Region

gewerbeimmobilien
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen