  Realting.com
  Malta
  Central Region
  Gewerbeimmobilien
  Investition

Anlageimmobilien in Central Region, Malta

6 immobilienobjekte total found
Investition in Santa Venera, Malta
Investition
Santa Venera, Malta
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Vollständig frei, Ecke Palazzo in der Aquädukt-Bereich von St Venera. Es liegt in UCA (begü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Balzan, Malta
Investition
Balzan, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Eine seltene Gelegenheit, einen prestigiösen und imposanten PALAZZO in einem gesuchten und r…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Birkirkara, Malta
Investition
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
In dieser ruhigen Gegend dieses Dorfes befindet sich dieser einzigartige Palazzo, gekonnt bi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Balzan, Malta
Investition
Balzan, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein großer Palazzo befindet sich im Herzen dieses charmanten Dorfes Balzan. Das Anwesen best…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Sliema, Malta
Investition
Sliema, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eingebettet auf einer der angesehensten und begehrtesten Straßen nur wenige Augenblicke vom …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Lija, Malta
Investition
Lija, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragender Palazzo im Herzen von Lija, bestehend aus einer großen Eingangshalle, die…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
