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Langfristige Miete von Immobilien in Stadtgemeinde Vilnius, Litauen

Vilnius
161
166 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 340 m² in Vilnius, Litauen
UP UP
Restaurant, Café 340 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
In Vilnius, Vilnius Street 16 wird ein Premium-Restaurant zur Miete angeboten, in der touris…
$16,606
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/4
Neue, gemütliche und geräumige 51,10 qm große Loft-Galerie zu vermieten! Begleiten Sie die …
$991
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Gewerbefläche 54 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 54 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
REGULATORY ÄNDERUNGEN ZU DEN REGISTER (Tuvlita im selben Gebäude) • STRATEGIE • INDIVIDUELL…
$350
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/21
Irgendwann in der Luft! Es ist eine STRATEGISCHE SIGNIFIZIERUNG, VERTEILUNG DER EXKLUSIVE UM…
$634
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/5
ERGEBNISSE DER VERFAHREN UND DER EXPOSURES VON 2 HAUSHALTEN G. HOWEVER 2 Zimmer Wohnung mit…
$701
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Stockwerk 3/4
In der SECOND VILNIUS CENTRE, NEU, USEFUL GATH, SPREADING SPACE 27 KV. M., 2 CABAREA LOFTE M…
$714
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Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/4
VERÖFFENTLICHKEIT UND VEREINIGTES QUALITÄT MIT einem BUT von 4 CABLEn, in TALIN GATV! PRÜFU…
$1,517
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/5
2-Zimmer-Wohnung zur Miete im Zentrum von Vilnius, mit Blick auf Gedimino pr., und das Seima…
$864
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
Glaubwürdige LICHT UND SPREAD, WIEDER FIXED 2 KAMB. Ihr KOSTENLOSEs, sie können von der CAR…
$921
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/6
MODERUS INSTALLATION IN MODERNY Es gibt viele Unterhaltungs- und Freizeitplätze: Geschäfte, …
$997
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
Eine DESIGN-Wahrnehmung eines DESIGN in den HIGH-KLASSEN der SUBSTANCEn wurde in einem ANGLE…
$737
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Grundstück in Vilnius, Litauen
Grundstück
Vilnius, Litauen
EXPOSURES G. 137, VILNIUS PRINCIPLES: - Mögliche Mietdauer ab 6 Monaten; - LABAI Spot - übe…
$2,304
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 12 m²
Stockwerk 2/5
Ein Zimmer Wohnung zur Miete in neu renovierten Haus Panerių str., Neustadt. ---------------…
$403
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/7
EXCLUSIVE BUT 2 CAPSULES, HOWEVER, PULKO G. NEU "HILL CITY" PROJEKT! .......................…
$937
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 7/9
CHEMISCHE UND SCHREIBUNG 2 KABLE haben einen HEADLAMP!!!! 2 Zimmer Wohnung zur Miete in Tus…
$700
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/9
Du hast 1 HAUS mit einem Schläger gemacht! Suchen Sie ein komfortables, modernes Gehäuse in…
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 8/9
LOWER YOUTH 2 CAPBABALES in CAROLINLES Es gibt viele Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeit…
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Neu eingerichtetes Ferienhaus zu vermieten in Kalniėnai, Kashubų g. ------------------------…
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 18/20
DIE 2 ERGEBNISSE MIT ERDVIA LOGIA IN DER VERTEILUNG DES ARCHITECTORS! ______________________…
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/4
Gemütliche neu eingerichtete Wohnung - Studio in Naujoji (Meistrų g. 8), in der Nähe des Flu…
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Wohnung 2 zimmer in Salos, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Salos, Litauen
Zimmer 2
Fläche 59 m²
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer Wohnung zu vermieten in einem der attraktivsten Bezirke von Vilnius - Šnipiškės. Di…
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Gewerbefläche 56 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 56 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 56 m²
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ordentliche und komfortable Geschäftsräume NEU (Šaltinių g., in der Nähe von Altstadt) ANSP…
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Gewerbefläche 44 m² in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
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Gewerbefläche 200 m² in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer. 61,33 qm Wohnung zu vermieten in VILON CITY Projekt (9 km zu PC "BIG) mit privatem…
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Gewerbefläche 600 m² in Salos, Litauen
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Salos, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 3
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Gewerbefläche 32 m² in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
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Stockwerk 1
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Gewerbefläche 116 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 116 m²
Vilnius, Litauen
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Stockwerk 2
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