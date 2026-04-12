Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Stadtgemeinde Vilnius
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Stadtgemeinde Vilnius, Litauen

Vilnius
90
Gewerbefläche Löschen
Alles löschen
91 immobilienobjekt total found
Restaurant, Café 340 m² in Vilnius, Litauen
UP UP
Restaurant, Café 340 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
In Vilnius, Vilnius Street 16 wird ein Premium-Restaurant zur Miete angeboten, in der touris…
$16,606
pro Monat
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Gewerbefläche 54 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 54 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
REGULATORY ÄNDERUNGEN ZU DEN REGISTER (Tuvlita im selben Gebäude) • STRATEGIE • INDIVIDUELL…
$350
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 56 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 56 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
ordentliche und komfortable Geschäftsräume NEU (Šaltinių g., in der Nähe von Altstadt) ANSP…
$1,161
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 44 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 44 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 44 m²
$81
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 200 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 200 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
$1,623
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 600 m² in Salos, Litauen
Gewerbefläche 600 m²
Salos, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 3
$4,173
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 32 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 32 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
$464
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 116 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 116 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 116 m²
Stockwerk 2
$638
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 17 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 17 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 17 m²
Stockwerk 1
EXCLUSIVE OPPORTUNITÄTEN! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" TO WHITE TILTO! Auf der…
$581
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 126 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 126 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 126 m²
Stockwerk 2
LOSSES 126 KV.M. PREMISE BEHANDLUNG IN DIFFERENT HEADS - BIRDS G. / FLEXIBLE Herr SANKIRAS, …
$4,617
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 31 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 31 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 31 m²
$580
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 56 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 56 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 56 m²
Stockwerk 3
$639
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 9 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 9 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 9 m²
Stockwerk 1
ENTWICKLUNG DES VILNIUS MIESTO, SENAMIESH, ENTWICKLUNG DES TRIBUNAL Die Agenturgebühr ist ni…
$288
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 37 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 37 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Komfortable Zimmer zu vermieten NEU / SENAMIESTIS, A.Smetas Street (bei der Bank of Entertai…
$583
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 1 062 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 062 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 062 m²
Stockwerk 1
$3,694
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 15 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 15 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 15 m²
Stockwerk 1
$556
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 53 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 53 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
$812
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 100 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 100 m²
$1,275
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 67 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 67 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
$813
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 27 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 27 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
$519
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 600 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 600 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 1
$3,786
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 120 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 120 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
Stockwerk 4
$1,530
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 45 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 45 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
$524
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 175 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 175 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 175 m²
Stockwerk 1
$3,012
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Büro in Vilnius, Litauen
Büro
Vilnius, Litauen
Etagenzahl 17
Vermietung von Büroräumen in neuen Bürogebäuden der Klasse A+ und A++Mindestmietdauer: 5 Jah…
$1,075
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 267 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 267 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 267 m²
Stockwerk 1
$7,860
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 85 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 85 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
$696
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 420 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 420 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 420 m²
Stockwerk 1
Die für die Produktion, Lagerung oder industrielle Aktivitäten geeigneten Räumlichkeiten wer…
$3,417
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 88 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 88 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 88 m²
$638
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 51 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 1
$1,473
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen