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Langfristige Miete von Häuser in Stadtgemeinde Vilnius, Litauen

Vilnius
7
7 immobilienobjekte total found
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Neu eingerichtetes Ferienhaus zu vermieten in Kalniėnai, Kashubų g. ------------------------…
$1,634
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Eine neue unterlokalisierte NAMAS mit Terrasse (James Šimkevičius Straße) ZUSAMMENFASSUNG •…
$1,961
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 34 m²
Etagenzahl 3
Sie können den Leasingvertrag flexibel verhandeln Möglicher Verkauf 22.400 Eur. Mieten ist a…
$150
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 20 m²
Etagenzahl 1
$209
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
$1,507
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 134 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Ferienhaus zu vermieten mit zwei Grundstücken in Avižieniai _ _____________…
$1,434
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