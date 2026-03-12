Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Vilnius
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Vilnius, Litauen

wohnungen
68
häuser
6
gewerbeimmobilien
89
165 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/4
Neue, gemütliche und geräumige 51,10 qm große Loft-Galerie zu vermieten! Begleiten Sie die …
$1,035
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
Eine DESIGN-Wahrnehmung eines DESIGN in den HIGH-KLASSEN der SUBSTANCEn wurde in einem ANGLE…
$756
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 6/7
LEAVE LIGHT UND COMPLETE INSTALLATE 2 CAPSULES haben sich entschieden, PROJECT "STEPS"! KOS…
$930
pro Monat
Gewerbefläche 64 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
$699
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 6/9
Wohnung 34.29 m2, Preigliaus g. 8, Pilaitė; Die ZAHLUNG der AGENTUR ist nicht zu akzeptiere…
$523
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/6
Geräumige Zweizimmerwohnung zur Miete in der neuen Stadt! strategisch günstige Lage, guter …
$802
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/4
2 CAPBASIS BUT FÜR mieten in Berge / In Rennen in der Nähe des Waldes ZUSAMMENFASSUNG • Die…
$812
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Mieten ordentlich 2 Zimmer BUTTER IN NEU MIT Tiefgarage ZUSAMMENFASSUNG • Wohnung LAISVAS a…
$929
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/3
NEU INSTALLATION DER 2 CARCABLES hat ein STUDY TYPE in NEU K.ČIBIRO G., GALES! Keine INTERME…
$697
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/6
$967
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 5/5
VERFAHREN UND IHRE INSTALLATE 1 KAMBARIO BUT - J. LEBEDIUM GATV! Diese helle und gemütliche…
$577
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 3/3
1 CABB. IN NEUE BASE / JERUZALE (BALTIC G. 117) ZUSAMMENFASSUNG • Ferienwohnung LAISVAS DAB…
$580
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
$581
pro Monat
Gewerbefläche 17 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 17 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 17 m²
Stockwerk 1
EXCLUSIVE OPPORTUNITÄTEN! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" TO WHITE TILTO! Auf der…
$581
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/6
RENTAL ordentlich und hell BUTAS mit Panoramabildern BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24)…
$639
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/3
NEU INSTALLATION DER 2 CARCABLES hat ein STUDY TYPE in NEU K.ČIBIRO G., GALES! Keine INTERME…
$639
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/4
$639
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 26 m²
Stockwerk 9/9
LIVE MIESTS! Sei sein erster Bewohner! NO AGENT TAX wenn Sie mindestens ein Jahr mieten! Es …
$639
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,163
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,163
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 5/12
LOWER FUNCTIONALLY DISCLOSED BY 2 HAUSHALTE AUF TRANSFER G.39 BEDINGUNGEN UND VISA-REQUIRED …
$651
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/6
RENTAL ordentlich und hell BUTAS mit Panoramabildern BALANCES / JERUZALIAI (K.Borutos g. 24)…
$639
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 4/5
EXKLUSIVE VON 1 SCHAUBILD IN NEU, ALGIRDO G.! _ ____________________________________________…
$459
pro Monat
Gewerbefläche 67 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 67 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
$813
pro Monat
Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 3/5
RENTAL äußerst geräumige und komfortable Wohnung mit Kamin für Familie SANTARICOS (M.Marcink…
$1,104
pro Monat
Gewerbefläche 46 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 46 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
Gewerbe-/Büroräume zur Miete in Vytenio g., Projekt "Skver namai", Vilnius Neue Geschäfts…
$1,337
pro Monat
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Eine neue unterlokalisierte NAMAS mit Terrasse (James Šimkevičius Straße) ZUSAMMENFASSUNG •…
$2,325
pro Monat
Gewerbefläche 66 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 66 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
LEBENSMITTEL DER LICHTEN UND FUNKTIONEN IN DER SENAMIOR! _ _________________________________…
$1,744
pro Monat
Gewerbefläche 404 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 404 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 404 m²
Stockwerk 1
$3,513
pro Monat
Gewerbefläche 1 118 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 118 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 118 m²
Stockwerk 1
$9,087
pro Monat
