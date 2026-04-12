Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Stadtgemeinde Vilnius
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Stadtgemeinde Vilnius, Litauen

Vilnius
64
65 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/4
Neue, gemütliche und geräumige 51,10 qm große Loft-Galerie zu vermieten! Begleiten Sie die …
$991
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/21
Irgendwann in der Luft! Es ist eine STRATEGISCHE SIGNIFIZIERUNG, VERTEILUNG DER EXKLUSIVE UM…
$634
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/5
ERGEBNISSE DER VERFAHREN UND DER EXPOSURES VON 2 HAUSHALTEN G. HOWEVER 2 Zimmer Wohnung mit…
$701
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Stockwerk 3/4
In der SECOND VILNIUS CENTRE, NEU, USEFUL GATH, SPREADING SPACE 27 KV. M., 2 CABAREA LOFTE M…
$714
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/4
VERÖFFENTLICHKEIT UND VEREINIGTES QUALITÄT MIT einem BUT von 4 CABLEn, in TALIN GATV! PRÜFU…
$1,517
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/5
2-Zimmer-Wohnung zur Miete im Zentrum von Vilnius, mit Blick auf Gedimino pr., und das Seima…
$864
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 3/5
Glaubwürdige LICHT UND SPREAD, WIEDER FIXED 2 KAMB. Ihr KOSTENLOSEs, sie können von der CAR…
$921
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/6
MODERUS INSTALLATION IN MODERNY Es gibt viele Unterhaltungs- und Freizeitplätze: Geschäfte, …
$997
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
Eine DESIGN-Wahrnehmung eines DESIGN in den HIGH-KLASSEN der SUBSTANCEn wurde in einem ANGLE…
$737
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 12 m²
Stockwerk 2/5
Ein Zimmer Wohnung zur Miete in neu renovierten Haus Panerių str., Neustadt. ---------------…
$403
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/7
EXCLUSIVE BUT 2 CAPSULES, HOWEVER, PULKO G. NEU "HILL CITY" PROJEKT! .......................…
$937
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 7/9
CHEMISCHE UND SCHREIBUNG 2 KABLE haben einen HEADLAMP!!!! 2 Zimmer Wohnung zur Miete in Tus…
$700
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/9
Du hast 1 HAUS mit einem Schläger gemacht! Suchen Sie ein komfortables, modernes Gehäuse in…
$577
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 8/9
LOWER YOUTH 2 CAPBABALES in CAROLINLES Es gibt viele Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeit…
$670
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 18/20
DIE 2 ERGEBNISSE MIT ERDVIA LOGIA IN DER VERTEILUNG DES ARCHITECTORS! ______________________…
$875
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2/4
Gemütliche neu eingerichtete Wohnung - Studio in Naujoji (Meistrų g. 8), in der Nähe des Flu…
$519
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Salos, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Salos, Litauen
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/2
LAST 2 KAPITALVERZEICHNIS ------------------------------------------------------------------…
$576
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer Wohnung zu vermieten in einem der attraktivsten Bezirke von Vilnius - Šnipiškės. Di…
$772
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung zur Miete in der Altstadt von Vilnius ZUSAMMENFASSUNG • Die Wohnung ist bereits LAU…
$981
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
2 Zimmer. 61,33 qm Wohnung zu vermieten in VILON CITY Projekt (9 km zu PC "BIG) mit privatem…
$985
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
$869
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 17 m²
Stockwerk 4/5
SETTLEMENT UND HEAT 1K werden in den NEAR STUDENTEN G., GEAR, Das Apartment ist ab 1. Mai v…
$518
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/4
GERICHTSHOF DER NEUEN BAUGEWERBE IN KOLUMN 1 Einzimmerwohnung zu vermieten in einer strateg…
$723
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1/5
MODERNUS, IHRE INSTALLATION, 1 KAMBARIO BUT - M. LOWERING GATH! _ _ _ Die Wohnung befindet s…
$579
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/3
$1,275
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/8
NEUE ENTWICKLUNG DER 2 HAUSHALTE G. PARKO! _________________________________________________…
$804
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 7/11
LEVELS UND YACK - MIESTO UND NATURE AUF EINER HEADY! Die kompakte Wohnung ist mit einem komf…
$695
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,160
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 4/8
$1,159
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/3
Wohnung zur Miete in der Altstadt von Vilnius ZUSAMMENFASSUNG • Die Wohnung ist bereits LAU…
$981
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen