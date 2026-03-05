Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Immobilien in Bezirk Schaulen, Litauen

Šiauliai
5
6 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 640 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 640 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 640 m²
Stockwerk 1
$1,136
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 26 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 26 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 26 m²
Stockwerk 1
$197
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 50 m² in Šiauliai, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Šiauliai, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
$232
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Grundstück in Kurschenen, Litauen
Grundstück
Kurschenen, Litauen
$61
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 211 m²
Etagenzahl 1
$1,159
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Gewerbefläche 671 m² in Zaliukes, Litauen
Gewerbefläche 671 m²
Zaliukes, Litauen
Fläche 671 m²
Stockwerk 1
$2,087
pro Monat
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Eigenschaftstypen in Bezirk Schaulen

gewerbeimmobilien
