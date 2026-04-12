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Langfristige Miete von Immobilien in Bezirk Kauen, Litauen

Kaunas
110
136 immobilienobjekte total found
Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
AUSSCHUSS DER HAUSHALTE IN RAW, RADYLLER PL. - MEHR SPACE, PRIVACY UND PREMISE ANDEREN THAN …
$749
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/9
1 Zimmer Wohnung zur Miete in Dainava, V. Kresės pr. 18 Es ist ein großartiger strategische…
$404
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Gewerbefläche 60 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 60 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
60 qm Zimmer zu vermieten in einer günstigen Lage von Kaunas, in Aukštaičių g. 54a, in der N…
$643
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 6/7
LOWER SPACE 2 CABLES 2 Zimmer Wohnung (63 qm) zu vermieten in Palanga. Die Wohnung wurde g…
$874
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Gewerbefläche 240 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 240 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 240 m²
Stockwerk 2
ENTWICKLUNG DES VERWALTUNGSVERKEHRS INDIVIDUELLE BESCHÄFTIGUNG, DESIGNATION UND KONTAKT MIT …
$1,751
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/5
IN DER FIELD DER FÖRDERUNG, DIE LAST MONAT DER MILK MICRORAYONAS - RAW UND DOUBLE, VERKAUF D…
$643
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Einer der schönsten Orte in Kaunas, Oaks, Mintis Rato Street Das exklusive Interwar-Architek…
$2,019
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/4
Möchten Sie im Zentrum von Kaunas leben - wo alles zu Fuß erreicht wird? 2 Zimmer Wohnung zu…
$691
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Gewerbefläche 33 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 33 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
$255
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Gewerbefläche 868 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 868 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 868 m²
Stockwerk 3
$12,081
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Gewerbefläche 309 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 309 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 309 m²
Stockwerk 1
$4,274
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Gewerbefläche 142 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 142 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 142 m²
Stockwerk 1
$2,550
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Gewerbefläche 43 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 43 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
$499
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/3
Luxus, exklusives Design und eine voll möblierte 3-Zimmer-Wohnung mit zwei Balkonen zur Miet…
$1,160
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Gewerbefläche 2 203 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 2 203 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 2 203 m²
Stockwerk 1
$2,319
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2/3
Styling 2 Zimmer Wohnung in Kaunas Altstadt, Kurpų g. 2 Zimmer Wohnung zur Miete im Herzen v…
$760
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Gewerbefläche 600 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 600 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 1
$2,782
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Gewerbefläche 26 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 26 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 26 m²
Stockwerk 1
$290
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Gewerbefläche 2 693 m² in Naujasodis, Litauen
Gewerbefläche 2 693 m²
Naujasodis, Litauen
Fläche 2 693 m²
Stockwerk 1
$24,976
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Gewerbefläche 145 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 145 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 145 m²
Stockwerk 4
$2,019
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Grundstück in Kaunas, Litauen
Grundstück
Kaunas, Litauen
$2,319
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Gewerbefläche 547 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 547 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 547 m²
Stockwerk 1
$6,341
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Gewerbefläche 33 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 33 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
Einer der mobilsten Plätze in Kaunas - Savanorių pr. 187 Zimmer zur Miete in exklusivem Desi…
$418
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Gewerbefläche 52 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 52 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
$1,043
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
REMOVED FAKILITÄTEN IN DER GEMEINSCHAFT UND PRIVITÄTEN Gemütliches und voll ausgestattetes…
$1,038
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 4/5
REMOVABLE SPACE UND LIGHT BUT 3 SCHASTEN Gemütlich, 3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Aleksot…
$562
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Gewerbefläche 2 216 m² in Zemaitkiemis, Litauen
Gewerbefläche 2 216 m²
Zemaitkiemis, Litauen
Fläche 2 216 m²
Stockwerk 1
$14,130
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/5
$869
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Gewerbefläche 139 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,391
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Gewerbefläche 303 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 303 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 303 m²
Stockwerk 2
$2,283
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