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Langfristige Miete von Immobilien in Bezirk Vilnius, Litauen

Vilnius
164
188 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
VILNIAUS SIENAMIESČIO ŠIRDYJE NUOMOJAMI ERDVŪS 4 KAMBARIŲ IŠSKIRTINIAI APARTAMENTAI. APARTAM…
$2,604
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4/5
$404
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/5
Die 2 KÜHLEN wurden in einem DIFFE-PROJEKT, den MOST-Münzen aus dem CITY-CENTRE entsandt! Ei…
$808
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/4
NEUE KONSOLIDATEN 2-Zimmer BUTAS 3, NEU VILNIO INFORMATIONEN ERGEBNISSE: • Ab Anfang April …
$573
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Gewerbefläche 82 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 82 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
$1,136
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/5
EXPOSURES 1 CAMCAL BUT IN VISORS, VISORS G.! _ _____________________________________________…
$612
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/9
$914
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/9
$868
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/5
2 Zimmer Wohnung zur Miete in neu renovierten Haus. Dies ist ein exklusiver Ort, um im Zentr…
$804
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/4
Für EXPLANATORY SPACE und COUPLING in VILNIUS SENAMIOR, PREVIOUS PLANT, SLAUGHTER. .........…
$1,039
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Eine neue unterlokalisierte NAMAS mit Terrasse (James Šimkevičius Straße) ZUSAMMENFASSUNG •…
$2,315
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/9
$868
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/5
$577
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/6
$566
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
$1,149
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/3
$980
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 5/9
1 (Eine) SCHAUBILD auf den ROAD PLANT, LEARNING GIVEN in den GREENS! Für einen zusätzlichen …
$554
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 3/5
$520
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Gewerbefläche 27 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 27 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 27 m²
Stockwerk 1
$519
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/21
Irgendwann in der Luft! Es ist eine STRATEGISCHE SIGNIFIZIERUNG, VERTEILUNG DER EXKLUSIVE UM…
$635
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
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Gewerbefläche 53 m² in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 236 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 236 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 236 m²
Stockwerk 3
$1,255
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4/4
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Gewerbefläche 122 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 122 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 122 m²
Stockwerk 1
$2,319
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Gewerbefläche 37 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 37 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 45 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 45 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 45 m²
Stockwerk 5
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Gewerbefläche 2 000 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 2 000 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 2
$6,956
pro Monat
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Gewerbefläche 50 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
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Wohnung 2 zimmer in Salos, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Salos, Litauen
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/2
$580
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