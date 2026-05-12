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Langfristige Miete von Immobilien in Bezirk Klaipeda, Litauen

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Polangen
10
24 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 84 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 84 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 84 m²
Stockwerk 1
ERGEBNISSE DER MODERN MULTISECTIONEN Modernes Büro, Lager oder Produktionsraum - alles unte…
$1,025
pro Monat
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Gewerbefläche 115 m² in Nehrung, Litauen
Gewerbefläche 115 m²
Nehrung, Litauen
Fläche 115 m²
Stockwerk 1
Exklusive Gelegenheit für Restaurant oder Café - Gastronomie Nida Zentrum mit Terrassen und …
$4,618
pro Monat
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Gewerbefläche 100 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
RESERVE ADMINISTRATIVE - PRODUKTION -STORAGE PREMIUM BALTISCHE PROSPEKT Zimmer zu vermieten…
$464
pro Monat
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Gewerbefläche 147 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 147 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 147 m²
NEUE LANDWIRTSCHAFTLICHE PREMISE IN DER STRATEGISCHEN BASIS Gewerbeimmobilien zur Miete in …
$1,623
pro Monat
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Gewerbefläche 51 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 4
VERWALTUNGSPRODUKTIONSBEDINGUNGEN BAUEN IN DER BALTIK BESCHREIBUNG DES PASTAT: - Eingebautes…
$297
pro Monat
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Gewerbefläche 170 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 170 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 170 m²
Stockwerk 1
HANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN _ _____________________________________________________________…
$1,281
pro Monat
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Gewerbefläche 496 m² in Garsden, Litauen
Gewerbefläche 496 m²
Garsden, Litauen
Fläche 496 m²
Stockwerk 1
Die Gewerberäume zur Miete in einem staatlich guten Ort in der Uždai Street 40, Gargždai. Pe…
$1,449
pro Monat
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Grundstück in Klaipeda, Litauen
Grundstück
Klaipeda, Litauen
SCHLUSSBESTIMMUNGEN ---------------- Mieten Sie 35.5a Größe Grundstück, ein Geschäftsviertel…
$2,424
pro Monat
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Gewerbefläche 29 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 29 m²
Polangen, Litauen
Fläche 29 m²
Stockwerk 2
Exklusive Möglichkeit, Gewerberäume im Zentrum von Palanga Gebäude zu mieten. Machst du dir …
$668
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Moderne neue 2-Zimmer-Wohnung in Kunigiskes Moderne, neu eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung (35…
$348
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/3
HEDGE DES JAHR Hervorragende ruhige Lage, in der Nähe der Vytauto Straße, in der Nähe von Bi…
$638
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 89 m²
Stockwerk 4/4
Wohnung zu vermieten in Palanga mit Privatparkplatz. Die Wohnung ist nur für langfristige Mi…
$809
pro Monat
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Haus in Darzeppeln, Litauen
Haus
Darzeppeln, Litauen
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Lassen Sie sich nicht überraschen! Im Land von Wasser und Wind, auf der Insel Svencelle. Die…
$1,739
pro Monat
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Gewerbefläche 4 254 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 4 254 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 4 254 m²
Stockwerk 1
EINRICHTUNGEN FREIZÜGIGKEIT 1) 300 m2 Stauraum im Hauptgebäude (3 Runden mit erhöhten Toren…
$19,727
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 123 m²
Stockwerk 4/5
Langzeitmiete ist eine bekannte, sehr geräumige, Drei-Zimmer-Wohnung. In einem der attraktiv…
$1,855
pro Monat
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Gewerbefläche 196 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 196 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 196 m²
Stockwerk 2
"AMBERTON" IN ÖFFENTLICHEN SPRACHE Die 2-stöckigen Zimmer befinden sich in strategisch bequ…
$1,391
pro Monat
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 1
CABINET LOSSES + FEED KIRSEA 124; FIOLET GROUP ISLE Fiolet Schönheitssalon bietet 14 qm vol…
$236
pro Monat
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Haus in Polangen, Litauen
Haus
Polangen, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 1
Moderne einstöckige 3-Zimmer-Ferienhaus für ein Jahr oder länger Nicht im Haus mit einem gro…
$1,148
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 370 m²
Stockwerk 2/3
IN DER KONTEXT DES HAUSHALTS = DEBT TERM - 12 MONAT UND MEHR. BASIC PRINCIPLES DER BUT: -…
$551
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Polangen, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Polangen, Litauen
Zimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
IN DER NEUEN HAUSHALTSGIVEN, SINCE. BASIC PRINCIPLES DER BUT: - Warm und wirtschaftlich, Bau…
$464
pro Monat
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Gewerbefläche 50 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Vermieten Sie Ihren Friseurplatz in einem modernen Schönheitssalon in Klaipeda! Auf der Such…
$290
pro Monat
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Gewerbefläche 35 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 35 m²
Polangen, Litauen
Fläche 35 m²
Stockwerk 1
Exklusive Möglichkeit, Gewerberäume im Zentrum von Palanga Gebäude zu mieten. Machst du dir …
$1,217
pro Monat
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Gewerbefläche 41 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 41 m²
Polangen, Litauen
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
Es gibt kommerzielle Räumlichkeiten zur Miete im Zentrum von Palanga. Der Betrag, der in Spa…
$812
pro Monat
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 2
Möchten Sie Ihre Kunden treffen, wo Sie durch die Fenster sehen können Anke Square? "ŽM Stud…
$243
pro Monat
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Eigenschaftstypen in Bezirk Klaipeda

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