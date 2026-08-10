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Wohnimmobilien in Bezirk Kauen, Litauen

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Kaunas
232
Kedahnen
18
Janau
19
Prenen
21
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446 immobilienobjekte total found
Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 192 m²
Etagenzahl 2
VOLLSTÄNDIG INSTALLIERTES, NEUES RENOVIERTES HAUS ZU VERKAUFEN IN GRÜN . EIGENES 6 A. SCLYPA…
$915,850
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Haus in Kreslynai, Litauen
Haus
Kreslynai, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Das Ferienhaus wird mit einem schönen Blick auf den Fluss Neris verkauft. Cottage mit einem …
$275,542
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 2/3
Eine einzigartige Gelegenheit, zweistöckige Aspartamantes im Herzen der Altstadt von Kaunas …
$486,907
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Dubravai, Litauen
Haus
Dubravai, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Gemütliches Gartenhaus mit Sauna in geschlossenem Bereich - Dubrav, Bezirk Kaunas Auf der S…
$61,124
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/3
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE 2 VERKAUFEN MIT HOHEN LUBRICEN IN PANEMUNE, CANE 2 Zimmer Wohn…
$136,222
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 171 m²
Etagenzahl 2
IN DER ROAD, NATUR DES HAUSHALTS, THESE G., LAND von GIREL TVENQUIN SALE IHRE HAUSHALT! In …
$310,548
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 93 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von NAMAS KAUNE, SENIAVOS PL: 46 - WHOLESALE POTENTIAL 93,21 qm Wohnhaus wird in ei…
$232,282
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Wohnung 3 zimmer in Sirutiskis, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Sirutiskis, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/5
AUF DEM ALLGEMEINEN TYPE IN DER SEAT VON SODO G. VORBEHANDLUNG ODER DEPARTURE! Anschrift - …
$47,178
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Haus in Koschedary, Litauen
Haus
Koschedary, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
SENT SKILL MIT THE HAUSHOLD FÜR GROWTH LOADER CITIZENS, GEDIMATIN G. ALL MIDSO COMMUNICATION…
$37,098
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 284 m²
Etagenzahl 3
Verkauf von BLOCATED HAUS in FREdie. NAM SPACE, NORMAL INSTALLATION. FAMILIE FAMILIE. IST ei…
$331,445
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 4/5
Ferienwohnung für 2 Personen in einem der beliebtesten Mikrozonen von Kaunas - Eigulai! --- …
$135,460
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Hier finden Sie alle neuesten CAPITAL Immobilienanzeigen auf unserer Website www.capital.lt.…
$409,234
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Wohnung 2 zimmer in Karmelava II, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Karmelava II, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
- YAUKUS, LIGHT, ECONOMIC! Auf der Suche nach einer komfortablen und wirtschaftlichen Wohnun…
$89,266
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Haus in Islauzas, Litauen
Haus
Islauzas, Litauen
Fläche 73 m²
Etagenzahl 2
Das Haus wird in Hut verkauft - ein großartiger Ort für Ihr zukünftiges Zuhause! ✔️ Standor…
$59,455
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4/5
Studiowohnung mit kompletter Installation in der Nähe des Kaunas College. - Ja. Kompakte und…
$68,571
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Wohnung 3 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Dorf Pažieislis, Kėdainiai Distrikt 3-Zimmer-Wohn…
$31,380
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Haus in Kruvandai, Litauen
Haus
Kruvandai, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
Auf der Suche nach einem Ort, wo Sie Ihr Traumhaus um die Natur bauen können? Dieses gemütli…
$63,762
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF MODERNUS, mit einem ZWEITER HAD CAUNE, CARCLES G. Auf der Suche nach einem modernen,…
$304,536
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 158 m²
Etagenzahl 1
Ein + + Klasse, geräumiges Haus in Kaunas Stadt, neuer Wohnblock! Derzeit sind 5 Zimmer gep…
$346,707
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Wohnung 4 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 4/4
BUTS SALE FROM 38,82 sq / m - 143,68 sq / m im SECOND BIIRŠTONO CENTRE, YOUNG --------------…
$533,925
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Wohnung 3 zimmer in Neveronys, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Neveronys, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/4
DIE 3 SCHAUSPIELER WAS MIT DER RECHTSSACHE, POSTAGE UND LIQUID 10 A - IN NEVERONALEN 3 Zimm…
$101,191
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
RUSSIAN OIL, POULTRY COULSION, RAMUSSITY - Irgendwas ist los! In Kaunas Stadt - in Rokai - P…
$93,218
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Haus in Pypliai, Litauen
Haus
Pypliai, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM BAUGEWERBE A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) ---…
$276,556
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Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER HAUSHALTE IN RAW, CAUNE Auf der Suche nach einem Zuhause in einem der renommier…
$170,346
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Kaunas, Litauen
Fläche 218 m²
Etagenzahl 2
Schicken Sie einen LIVE HAUSHALT mit dem ERDUS 15.45 WARS LIGHTING, THE CANE. HAUSHALTE FITT…
$347,750
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
2-Zimmer-Wohnung in der Nähe Panemunė Shilo - Niedersachsen 2 Zimmer Wohnung zu vermieten in…
$85,439
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Zwei Zimmer Wohnung zum Verkauf in Dainava Bezirk. Wohnung ist sehr geeignet zur Miete, in d…
$73,036
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Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 92 m²
Etagenzahl 1
Die NaANO MIESTE, LIVE HOUSEHOLD, SALES HAUSHALTE MITGUARANTIE UND FARM BUILDINGEN. Das Baue…
$161,529
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 9/16
Im exklusiven Immobilienprojekt Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgeräten zum Verkauf Die Gest…
$490,385
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 15 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF 1 CAMBOARD M. Gimbuienės g., Kaunas! Voll ausgestattet, verkauft mit allen Möbeln un…
$42,672
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