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Wohnimmobilien in Kedahnen, Litauen

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7
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18 immobilienobjekte total found
Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 142 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird in Kėdainiai verkauft, in einem ruhigen und geordneten Teil des Wohnviertels. …
$115,214
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 151 m²
Etagenzahl 1
28 ARM mit dem HAUSHALTEN SCHREIEN! Das exklusive Anwesen wird an diejenigen verkauft, die R…
$44,761
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Wohnung 4 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 80 m²
Stockwerk 5/5
Verkauft in der SPACE 4 SCHAUEN BUT in der RENONED NAME - A. KANAPINSKAS GATV! Auf der Suche…
$90,511
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTSPARTEIEN MIT BETRIEB IN POLITIKEN, INSEL G. Teile des Hauses zum Verkau…
$47,333
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Wohnung 3 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Dorf Pažieislis, Kėdainiai Distrikt 3-Zimmer-Wohn…
$31,380
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 51 m²
Etagenzahl 1
SALES YAUKUS, SODO HOUSEHOLD IN ROAD, WESTERN ACLIGATE. AUF DEM KÖNIGREICH AUF DEM KÖNIGREIC…
$29,562
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 4/5
G.14, POINTS. Anschrift - Rasa g. 14-45, Kėdainiai; Die Gesamtfläche beträgt 48,26 qm. m.; …
$59,035
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
SENT HAUSHALT MIT FARM-Broschüren auf dem BASIS des KEY-Büros, INFORMATIONEN: Gesamtfläch…
$52,300
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Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/5
Auf der Suche nach einer ordentlichen und gemütlichen Wohnung? Das ist alles! 2 Zimmer Wohn…
$43,017
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Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/5
WIETHER PLAYER BUTTER, GROWTH G.24, POINTS. ! DOMINIA EXCHANGE TO 1 ODER 1,5 CABB. BUTTER in…
$55,955
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Verkaufen Sie Ihre HAUSHALT MIESTE. ALLGEMEINE: • Strazdelio g. 27, Kėdainiai; • asphaltiert…
$109,315
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Wohnung 1 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/5
SALE BUT, GOOD G. 17, POINTS. Anschrift - Gegučių g. 17-68, Kėdainiai; Gesamtfläche: 32,02 …
$40,576
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 208 m²
Etagenzahl 2
Verkauft unsere NAM mit einer 20-ARM FLAT! In Lčiūnava, Kėdainiai Bezirk, ein Steinhaus mit…
$34,405
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Das Haus ist in einer besonders ruhigen Lage der Stadt Kėdainiai, Babėnai, ein Grundstück vo…
$73,636
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 6 m²
Etagenzahl 1
Ein Loghaus zum Verkauf im Dorf Pasieslio, Alyvų g. Das Holzhaus wird 72 qm in einem ruhige…
$30,930
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 294 m²
Etagenzahl 2
SEAT, ROLLING UND GRADING G. 11A PARJDAM NAM. Vor Ihren Augen ein Haus, das bereit ist, Ihr…
$277,068
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Haus in Kedahnen, Litauen
Haus
Kedahnen, Litauen
Fläche 1 455 m²
Etagenzahl 5
PUTIN INVESTITION!!!VERKAUFT, NICHT BETROFFEN ZU STAATEN 5 HÖHEN, DIE MIT EINEM PROJEKT HERS…
$57,001
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Wohnung 2 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 4/5
Gemütliche Wohnung zum Verkauf in Kėdainiai, Šių g. ANHANG Auf der Suche nach kompaktem Geh…
$25,073
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