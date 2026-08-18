Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Janau
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Janau, Litauen

;
wohnungen
15
häuser
4
19 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$210,385
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
Verkauft SPACE und RAISED 3 Gänge in DIGIT! WELL wurde aus dem BUILDING AFTER PROCUREMENT e…
$120,965
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 24 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM 4.59 ARM LOCATION DER LANDWIRTSCHAFT MIT DER HAUSHALTSAUS, ROCK SEN. WRITTEN KM. *…
$17,969
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 8/9
WRITTEN VERFAHREN ZUR ERWÄGUNG VON 9 PROC. Vollständig bezahlte Renovierungen und Aussicht …
$59,805
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
LDV InvestLDV Invest
Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von DIFFERENT HAUSHALTE in JONVA CENTRE MIT MANDARDA, FIRST UND SPACE FAMILIE MIELI …
$287,897
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 7/9
In JONVA, Mr. Western G. SALE OF SPACE to the 3THs of THEIR CAPBATS. Die Wohnung, die beque…
$102,598
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$210,385
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Ein + klasse geräumiges Haus zum Verkauf in der Liberty Street in Jonava! Das Haus befindet…
$289,274
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/3
VERKAUF EINER INDUSTRIELLE UND UNSTANDARD 3 GAPSULES wurden im SECOND POINT des CITIZENS 'CE…
$138,551
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Janau, Litauen
Haus
Janau, Litauen
Fläche 108 m²
Etagenzahl 1
Moderne A + + Klasse, 107 m 2 Eingeschoss-Häuser mit ~ 5-8 bar Grundstücken im Projekt "Mein…
$286,232
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/9
VERFAHREN FÜR WETTBEWERBSPOLITIK PRINCIPLES: Wohnung im zweiten Stock Geräumiges und komfo…
$123,837
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 4 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/2
Zwei-Wohnungen mit einem Grundstück an den Ufern des Flusses! - Ja. Das erste Hoch hat Grund…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Gehen