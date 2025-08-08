Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Smiltenes novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Smiltenes novads, Lettland

Launkalnes pagasts
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Smilten, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Smilten, Lettland
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3/4
$336,197
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Smiltenes novads, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen