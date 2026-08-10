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Häuser in Oger Galle, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Oger Galle, Lettland
Haus 5 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 5
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
$346,876
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Haus 4 zimmer in Oger Galle, Lettland
Haus 4 zimmer
Oger Galle, Lettland
Zimmer 4
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/2
$189,948
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Immobilienangaben in Oger Galle, Lettland

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