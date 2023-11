Wohneigentum Katrīnas Pagalms

Über den Komplex

Neues Projekt "Katrīnas Pagalms" im ruhigen Zentrum, an der Kreuzung von Katrīnas Dam und Piena Street, in der Nähe von Viesturdārzs. Das neue Projekt besteht aus drei Gebäuden. Die Unterkunft befindet sich in einer sehr vorteilhaften Lage, in der Nähe des Einkaufszentrums Rimi, von Restaurants, Cafés und den eleganten Viesturdārz. Es ist nur 20 Gehminuten vom Herzen der Stadt entfernt. Nach dem Bau der neuen Wohnungen werden sie in separate Immobilieneinheiten unterteilt. Die Vorteile des Projekts sind definitiv seine Lage, die Verfügbarkeit von Parkplätzen, was sicherlich wichtig ist, sowie die Möglichkeit, Stauraum für verschiedene Gegenstände zu kaufen. • Renovierte Fassade und Dach des Gebäudes; • Vollständig renovierte Treppen; • Gepflegter, beleuchteter Innenhof mit asphaltierten Gehwegen; • Ersatz aller Versorgungsunternehmen; • Geschlossener Innenhofbereich mit automatischen Toren; • Jede Wohnung hat ihre eigenen Wärme- und Wasserzähler; • Alle Apartments mit Internetanschluss, installiertem Wasser, Lüftung und Stromausfällen für Küchengeräte; • Stauraum und Parkplätze sind gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar.