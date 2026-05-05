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Langzeitmiete von wohnungen in Marupes pagasts, Lettland

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Marienbach
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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 4
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,367
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,052
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/3
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,577
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 4/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,104
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 4
Fläche 99 m²
Stockwerk 4/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,420
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,157
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,157
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Stockwerk 3/3
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,893
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,052
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 4/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$999
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,472
pro Monat
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