  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Marupes novads
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Marupes novads, Lettland

Marienbach
11
Marupes pagasts
11
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Dzilnuciems, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Dzilnuciems, Lettland
Zimmer 4
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
Nur jetzt sparen Sie bis zu 200 Euro pro Monat, indem Sie einen Vertrag für 2 Jahre zu einem…
$1,395
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,052
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 4/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,104
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,157
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 4
Fläche 99 m²
Stockwerk 4/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,420
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 3/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,052
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,157
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Stockwerk 3/3
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,893
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/3
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,577
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 4/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$999
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 4
Fläche 91 m²
Stockwerk 1/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,367
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Marienbach, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Marienbach, Lettland
Zimmer 4
Fläche 102 m²
Stockwerk 5/5
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige W…
$1,472
pro Monat
Eine Anfrage stellen