  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Jaunpiebalgas pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Jaunpiebalgas pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Jaunpiebalgas pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Jaunpiebalgas pagasts, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 117 m²
Stockwerk 2/2
Ein schönes und gepflegtes Haus in der Nähe des Flusses Gauja, angelegtes Grundstück mit Kam…
$150,152
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Immobilienangaben in Jaunpiebalgas pagasts, Lettland

