Niederlassungserlaubnis in Lettland

Über das Einwanderungsprogramm

Programmbeschreibung

Die Republik Lettland ist Mitglied der Europäischen Union und Vertragspartei des Schengen-Abkommens. Eine Aufenthaltserlaubnis in Lettland sieht einen visafreien Besuch in jedem Schengen-Land vor.

Eine befristete Aufenthaltserlaubnis für einen Zeitraum von fünf Jahren beinhaltet einen Aufenthalt im Gebiet Lettlands, ohne die Mindest- und Höchstdauer (von 1 bis 365 Tagen im Jahr) zu begrenzen, sowie den freien Verkehr und Aufenthalt in den Schengen-Ländern für einen Zeitraum von höchstens 90 Tagen innerhalb von 6 Monaten. Eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis in Lettland, nach 5 Jahren Daueraufenthalt im Gebiet Lettlands, gibt einem Ausländer das Recht, den Status eines ständigen Wohnsitzes der Europäischen Union und einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis in Lettland zu erhalten.

In der Einwanderungsgesetzgebung von Lettland ist die jährliche Bestätigung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis vorgesehen, um die Einhaltung der Anlagebedingungen des Ausländers zu überwachen, auf deren Grundlage die betreffende Aufenthaltserlaubnis erhalten wurde. Nach Ablauf der Aufenthaltserlaubnis ist es möglich, für eine zweite Aufenthaltsgenehmigung auch für 5 Jahre auf derselben Grundlage zu beantragen.

Die derzeitige Migrationsgesetzgebung Lettlands sieht folgende Gründe für Investoren vor, eine befristete Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten:

ANHANG Investitionen in Immobilien in Lettland

Erwerb eines funktionell vernetzten Immobilienobjekts (außer wenn das Immobilieneigentum unentwickelt ist) in der Republik Lettland (nämlich in Riga oder Jurmala, Adaga, Babit, Baldon, Zarnikovsky, Garkal, Ikshkili, Kekava, Marup, Olain, Ropaga, Salaspili, Saulkrast oder Stopinsky Bezirk) in den Gebieten weniger als 20.000 Euro

• Fehlen von Schulden bei der Zahlung von Immobiliensteuer;

• die Zahlung des Betrags der Transaktionen erfolgt durch nicht liquide Mittelabrechnungen;

Immobilien werden von einer in der Republik Lettland oder einem Mitgliedstaat der Europäischen Union registrierten juristischen Person oder dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft erworben, die ein Steuerzahler der Republik Lettland ist oder von einem in Lettland ansässigen Individuum, einem Bürger der Europäischen Union oder einem Ausländer, der auf der Grundlage einer gültigen Aufenthaltserlaubnis in Lettland ist;

Der cadastrale Wert der unbeweglichen Immobilie zum Zeitpunkt ihrer Akquisition beträgt bei der Akquisition eines Objekts nicht weniger als 80.000 Euro; 40.000 Euro – bei der Akquisition von zwei Objekten (EUR 40.000 bezieht sich auf jedes Objekt). Ist der Cadastralwert des unbeweglichen Vermögens kleiner als der angegebene Betrag, so ist es erforderlich, den Abschluss eines zertifizierten Begutachters darzustellen, der bestätigt, dass der Gesamtmarktwert des unbeweglichen Vermögens bei der Akquisition von einem Objekt oder 125.000 Euro (jedes Objekt) bei der Akquisition von zwei Objekten nicht weniger als der gesetzlich festgelegte Mindestbetrag beträgt;

der Investor, auf Ersuchen einer primären Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von Investitionen in Immobilien, eine einmalige Gebühr in Höhe von 5% des Wertes der Immobilie zum Staatshaushalt bezahlt;

• Immobilien gehören nicht Land in der Landwirtschaft oder Wald genutzt.

2. Investitionen in Kreditinstitute in Lettland

Auf der Grundlage von nachrangigen Verpflichtungen mit einem Kreditinstitut in Höhe von mindestens 280.000 Euro, vorbehaltlich der folgenden Bedingungen:

die Laufzeit der Transaktion mit diesem Kreditinstitut, mindestens 5 Jahre;

Der Investor hat auf Ersuchen einer primären Aufenthaltsgenehmigung auf der Grundlage einer Investition in ein Kreditinstitut der Republik Lettland eine einmalige Gebühr von 25.000 EUR an den Staatshaushalt gezahlt.

Untergebene Verpflichtungen mit einem Kreditinstitut in der Republik Lettland sind Verpflichtungen, die von einem Kreditinstitut aufgrund eines Darlehens entstehen (unabhängig von der Art der abgeschlossenen Transaktion) und die aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarung mit einem Kreditinstitut den Kreditgeber berechtigt, das Darlehen nur im Falle einer Insolvenz oder Liquidation des Kreditinstituts vor dem Zeitplan zurückzufordern, und erst nach Erfüllung der Forderungen aller anderen Gläubiger, aber bis die Forderungen der Aktionäre erfüllt sind.

3. Investitionen in lettisches Unternehmen

Wird die Investition als Beitrag zum festen Kapital der Kapitalgesellschaft geleistet, indem ein neues Unternehmen gegründet oder das feste Kapital eines bestehenden Unternehmens erhöht wird, zahlte der Investor auf Antrag der Investition eine einmalige Gebühr in Höhe von 10.000 Euro, und auch wenn die Investition nicht kleiner ist als:

50.000 EUR, wenn der Beitrag zu einem Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten geleistet wird und der Jahresumsatz oder die Jahresbilanz nicht mehr als 10 Mio. EUR beträgt, und wenn das Unternehmen jährlich Steuern von mindestens 40.000 EUR zahlt,

oder

100.000 EUR, wenn der Beitrag zu einem größeren Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten geleistet wird und der Jahresumsatz oder das Jahressaldo des Unternehmens 10 Mio. EUR übersteigt, und wenn das Unternehmen jährlich Steuern von mindestens 100.000 EUR zahlt,

oder

100.000 EUR, wenn der Beitrag zum genehmigten Kapital eines Unternehmens geleistet wird, das mehr als 50 Mitarbeiter zusammen mit einer oder mehreren in Lettland registrierten Tochtergesellschaften beschäftigt und der Jahresumsatz oder die Jahresbilanz des Unternehmens 10 Millionen Euro übersteigt.

4. Investitionen in zielgerichtete zinsfreie Staatspapiere

Zinsfreie Anleihen werden an einen ausländischen Staatsbürger ausgegeben und gewährt, wenn er nach den Vorschriften für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis eine Entscheidung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erhalten hat und zinsfreie Anleihen von seinem Konto mit einem lettischen Kreditinstitut oder einem Zweig eines ausländischen Kreditinstituts bezahlt hat.

• Der Beitrag zu den Anleihen muss 250.000 Euro betragen und auf den ersten Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung muss eine einmalige Gebühr von 38.000 Euro gezahlt werden.